В мире вновь зафиксировали антирекорд по количеству заражений COVID-19

В мире выявили 222 825 заражений коронавирусом.

9 июля в мире диагностировали 222 825 заражений коронавирусом, 5404 пациентов умерли.

Сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

В США за минувшие сутки диагностировали 61 067 случаев коронавируса, в Бразилии 42 907, в Индии 25 790, ЮАР 13 674, России 6509 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.