В ВОЗ считают, что от коронавируса не выйдет полностью избавиться

В то же время генеральный директор ВОЗ выразил уверенность, что пандемию COVID-19 все еще можно взять под контроль.

Всемирная организация здравоохранения сомневается, что в ближайшее время удастся полностью избавиться от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан, передает НВ.

"В нашей нынешней ситуации очень маловероятно, что мы сможем уничтожить вирус. Это может произойти в очень специфических условиях, например в островных государствах и других местах, но даже здесь существует риск повторного завоза", - заявил Райан.

В то же время генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемию COVID-19 все еще можно взять под контроль.

По его словам, примеры Италии, Испании, Южной Кореи и индийских трущоб Дхарави в мегаполисе Мумбаи показали, что, несмотря на серьезность вспышки, распространение коронавируса все же можно сдержать путем введения жестких карантинных мер.

"Только агрессивные действия в сочетании с национальным единством и глобальной солидарностью могут изменить ситуацию с пандемией к лучшему", - заявил Гебрейесус.