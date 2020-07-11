Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России

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В мире 6 835 987 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 559 481. В свою очередь, выздоровели 6 835 987 человек.

В Украине 800 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 человек умерли.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается", -сказал Зеленский в ходе традиционного совещания.