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Суббота, 11.07.2020
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Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России

Итоги 11 июля: коронавирус, реакция Мендель на слухи о беременности и протесты в России
Обновлено 21:57 Сегодня Телеграф
Коронавирус. Протесты в Хабаровске. Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода". Смерть основателя "Поисковой инициативы Майдана и другое.
  • 1

    В мире 6 835 987 человек вылечились от коронавирусной инфекции.

    По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 559 481. В свою очередь, выздоровели 6 835 987 человек.

    В Украине 800 человек заболели коронавирусом за прошедшие сутки, 861 пациент выздоровел, 27 человек умерли.

    "Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается", -сказал Зеленский в ходе традиционного совещания. 

  • 2

    Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали

    Председатель Николаевской облорганизации ВО "Свобода" Демид Губский, которого в субботу госпитализировали с огнестрельным ранением головы, перед тем разбирал пистолет травматического действия.

  • 3

    Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского отреагировала на слухи о её беременности от президента Украины.

  • 4

    Основатель "Поисковой инициативы Майдана" погиб во время вражеских обстрелов на Донбассе

    Основатель "Поисковой инициативы Майдана" и офицер ВСУ Тарас Матвиив погиб 10 июля во время обстрелов боевиков на Донбассе.

  • 5

    На Дальнем Востоке проходят массовые акции протеста

    На Дальнем Востоке прошли многотысячные митинги под антипутинские лозунги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края РФ Сергея Фургала.

  • 6

    Беринчик и Тагое начали переговоры о бое

    Третий и четвертый номера рейтинга WBO легковесы ганец Эммануэль Тагое и украинец Денис Беринчик начали переговоры о бое-елиминаторе за право сразиться с чемпионом организации Василием Ломаченко.

  • 7

    В России умер 23-летний хоккеист

    Умер 23-летний хоккеист ХК Южный Урал Павел Крутий.

  • 8

    Марсело не поможет Реалу в оставшихся матчах Ла Лиги

    Защитник Реала Марсело получил серьезное мышечное повреждение.

  • 9

    Умер легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон

    10 июля в возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный защитник Лидса и сборной Англии Джек Чарльтон.

  • 10

    Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц

    Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц.

  • 11

    Брэда Питта снова заметили у дома бывшей супруги

    Папарацци сфотографировали 56-летнего актера, когда он покидал дом Анджелины Джоли.

  • 12

    Кэти Перри назвала дату выхода нового альбома

    Певица обнародовала дату выхода нового альбома, его обложку и заглавный сингл Smile.

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Все по теме:

Протесты, Хабаровск, Коронавирус, Итоги дня, Юлия Мендель, Демид Губский.

Автор:

Телеграф
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