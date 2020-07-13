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Понедельник, 13.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира

Коронавирус не отступает: новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира
Обновлено 09:15 Сегодня Телеграф
С начала пандемии новым коронавирусом заразились почти 13 миллионов человек. За минувшие сутки новые случаи заболевания диагностировали в 136 странах мира, включая и Украину.

Новым коронавирусом в мире инфицировано 12 875 496 человек. По состоянию на понедельник, 13 июля, новые случаи заболевания обнаружили в 136 странах мира.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно мониторит статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

 От коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире скончались 568 511 человек. С начала пандемии преодолели болезнь уже более 7 миллионов. 

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:

  • США - 3 304 942 (количество смертей - 135 176)

  • Бразилия - 1 864 681 (количество смертей - 72 100)

  • Индия - 878 254 (количество смертей - 135 176)

  • Россия - 726 036 (количество смертей - 135 176)

А также  Перу, Чили, Мексика, Великобритания, Южно-Африканская Республика, Иран, Испания, Пакистан, Италия и Саудовская Аравия.

Наибольшее количество смертей также зафиксировано в Великобритании (44 904), в Мексике (35 006), Италии (34 954), Франции и Испании.

12 июля Всемирная организация здравоохранения заявила о новом антирекорде заражения коронавирусом - впервые с начала пандемии за сутки инфицированы свыше 230 тысяч человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые диагностировали в Китае. Эпицентром заболевания стала провинция Хубэй и город Ухань в ноябре 2019 года. С того времени вирусом распространился по всему миру, в более чем 185 странах мира, включая Украину. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

Вирус вызывает респираторную болезнь COVID-19, инфекция поражает дыхательные пути и вызывает пневмонию.

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Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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