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Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое
Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое
"Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
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Раскрыта тайна "кричащей" мумии (Фото)

Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое

Главные события недели: коронавирус, закон об игорном бизнесе, новый глава НБУ и другое
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Верховная Рада узаконила игорный бизнес.Новый глава Нацбанка. Новая карта районов Украины. Покушение на заместителя мэра Черкасс и другое

От коронавируса нового типа уже умерли 601 512 человека.

коронавирус в Украине и мире

Число жертв коронавируса нового типа превысило метку в 600 тысяч.

За сутки в Украине 731 человек "подхватили" COVID-19. По состоянию на 19 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий восемь областей Украины.

В МИД рассказали, когда Шенген откроет границы для украинцев

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время украинцам не стоит надеется на въезд в Шенгенскую зону.

Верховная Рада узаконила игорный бизнес

казино, рулетка

В Украине игорный бизнес стал легальным. Депутаты приняли закон, который регулирует рынок азартных игр.

В Раде зарегистрировали 2 проекта постановлений об отмене решения ВР о принятии закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

В Раде повысили стипендии детям-сиротам

Купюра 200 гривен, украинские деньги

В ВР приняли законопроект №2013 о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки" относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.

Рада проголосовала за дату местных выборов в Украине

Девушка на выборах, Украина

Очередные выборы в органы местного самоуправления в Украине пройдут 25 октября. За соответствующие решение проголосовала Верховная Рада.

Верховная Рада проголосовала за нового главу Национального банка Украины

Кирилл Шевченко

Депутаты 332 голосами "за" поддержали кандидатуру Кирилла Шевченко на должность председателя НБУ.

Рада назначила нового вице-премьера по промышленности

Олег Уруский

Накануне Шмыгаль внес представление о назначении Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Рада поддержала его назначение.

В Черкассах предотвратили покушение на заместителя мэра

Спецоперация в Черкассах 16.07.2020

Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.

В Украине изменили правила выдачи водительских прав

Парень в машине

17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утвердил новые инструкции: о порядке приема экзаменов для получения прав и о возможности фото-видеофиксации во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в Главом сервисном центре МВД.

Новая карта Украины: Рада проголосовала за сокращение количества районов

ВРУ, карта Украины

Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 138 новых.

Под стенами Верховной Рады второй день продолжается митинг. Активисты протестуют против рассмотрения скандального "языкового "законопроекта.

Сегодня, 17 июля, депутаты завершили третью сессию девятого созыва работы Верховной Рады.

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар. 

В соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте призошел пожар

Ликвидацией очага возгорания в соборе XV века занимались более 60 пожарных.

Утром в 10:00, по местному времени силами пожарных получилось взять под контроль пожар в соборе им. Св. Петра и Павла, начавшийся в 7:40.

К вечеру пожар полностью потушили.

CAS вынес решение по делу Манчестер Сити

Игроки Манчестер Сити

Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге чемпионов.

Реал обыграл Гранаду на пути к чемпионству

Игроки Гранады и Реала

Реал стал еще на шаг ближе к чемпионству благодаря победе над Гранадой.

Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)

Футболисты УАФ

Технический спонсор сборной Украины Joma презентовала новую форму национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский

Владимир Федорович Лозинский

Сегодня, 17 июля, умер один из самых ярких футболистов Динамо 70-х и 80-х годов Владимир Федорович Лозинский. Об этом сообщила национальная сборная Украины среди ветеранов в своем Facebook.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Коронавирус, Олег Уруский, Кирилл Шевченко.

Автор:

Телеграф
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