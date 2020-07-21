Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
"Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Визит Путина в оккупированный Крым: Чубаров призвал мир отреагировать
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Мечта фанатов осуществилась: Динамо "выгнало" Михайличенко
Итальянцы презентовали роскошный спортивный электрокар Bandini Dora (Фото)
Итальянцы презентовали электрокар Bandini Dora (Фото)

Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом

Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Обновлено 02:01 Сегодня Телеграф
Во Всемирной организации здравоохранения назвали отслеживание путей распространения коронавируса, основным способом борьбы с ним.

"Одним из основных инструментов борьбы с COVID-19 является отслеживание контактов. Ни одна страна мира не сможет взять ситуацию с эпидемией под свой контроль, если она не знает, где находится вирус. Естественно, отслеживание контактов это далеко не единственный инструмент для борьбы с коронавирусом. Он должен стать частью всеобъемлющего пакета мер. Однако он - один из важнейших", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, слова которого приводит официальный сайт организации. 

 По его мнению, отслеживание контактов - это важный шаг для любой страны и в любых ситуациях, так как это может пресечь превращение отдельных очагов заболевания в масштабное инфицирование. 

Гебрейсус отметил, что продвижение по пути возобновления экономической деятельности невозможно без оперативного реагирования на новые вспышки. 

Безопасная вакцина от COVID-19: Британия уже заказала 100 млн доз

Также он убежден, что "локдаун" (меры по блокированию распространения) могут лишь замедлить распространение инфекции, но не способны полностью остановить этот процесс. 

Глава ВОЗ считает, что, предпринимая эти меры, коронавирус можно остановить до появления вакцины, хотя ее разработка должна продолжаться. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Тедрос Адханом Гебрейсус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: необходимо, обеспечить реальные кредиты для бизнеса и доступную ипотеку для всех граждан
02 Сколько игорный бизнес принесет до конца года в бюджет: Гетманцев назвал цифры
03 Безопасная вакцина от COVID-19: Британия уже заказала 100 млн доз
04 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
05 Президент назначил Пристайко послом Украины в Британии уволив Галибаренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США ввели новые санкции против Кадырова
В США ввели новые санкции против Кадырова
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом
Годовщина убийства Шеремета: ООН призывает остановить нападение на журналистов
Годовщина убийства Шеремета: ООН призывает остановить нападение на журналистов
Верка Сердючка с &quot;мамой&quot; устроили зажигательные танцы в фонтане на Крещатике (Фото, Видео)
Верка Сердючка с "мамой" устроили зажигательные танцы в фонтане на Крещатике (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь