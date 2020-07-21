Не карантин: глава ВОЗ назвал основной инструмент борьбы с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения назвали отслеживание путей распространения коронавируса, основным способом борьбы с ним.

"Одним из основных инструментов борьбы с COVID-19 является отслеживание контактов. Ни одна страна мира не сможет взять ситуацию с эпидемией под свой контроль, если она не знает, где находится вирус. Естественно, отслеживание контактов это далеко не единственный инструмент для борьбы с коронавирусом. Он должен стать частью всеобъемлющего пакета мер. Однако он - один из важнейших", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, слова которого приводит официальный сайт организации.

По его мнению, отслеживание контактов - это важный шаг для любой страны и в любых ситуациях, так как это может пресечь превращение отдельных очагов заболевания в масштабное инфицирование.

Гебрейсус отметил, что продвижение по пути возобновления экономической деятельности невозможно без оперативного реагирования на новые вспышки.

Также он убежден, что "локдаун" (меры по блокированию распространения) могут лишь замедлить распространение инфекции, но не способны полностью остановить этот процесс.

Глава ВОЗ считает, что, предпринимая эти меры, коронавирус можно остановить до появления вакцины, хотя ее разработка должна продолжаться.