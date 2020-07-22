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Среда, 22.07.2020
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В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом

В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом
09:26 Сегодня Телеграф
В стране уже более 60 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 829 человек. Лидерами по количеству зараженных остается город Киев и Львовская область.

В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего заболело во Львовской области (124), в Киеве (132), в Ивано-Франковской (78) и Закарпатской (60) областях.

Скончались от осложнений болезни за последние сутки 15 больных, всего с начала эпидемии зафиксировано 1 534 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 22.07.2020

Всего с начала распространения болезни заболело 60 995 человек. Выздоровело уже 33 172, за минувшие сутки - 973.

Таким образом, число активных больных не сегодняшний день составляет 26 289.

За последние сутки проведено 24 644 тестирования, из которых 10 529 методом ПЦР, 14 115 методом ИФА.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2364

  • Волынская область -  3359

  • Днепропетровская область - 1260

  • Донецкая область - 813

  • Житомирская область - 1634

  • Закарпатская область - 4578

  • Запорожская область -  691

  • Ивано-Франковская область - 3689

  • Кировоградская область - 688

  • Киев - 7166

  • Киевская область - 3359

  • Львовская область - 8353

  • Луганская область - 110

  • Николаевская область - 527

  • Одесская область - 2660

  • Полтавская область - 360

  • Ровенская область - 5232

  • Сумская область - 383

  • Тернопольская область - 2508

  • Харьковская область - 3139

  • Херсонская область - 217

  • Хмельницкая область -  994

  • Черновицкая область - 5404

  • Черкасская область - 853

  • Черниговская область - 654

Как сообщалось, вчера по данным Минздрава, коронавирус выявили у 673 человек. К ослаблению карантина не готовы семь регионов.

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Все по теме:

Эпидемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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