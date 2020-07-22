В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом

В стране уже более 60 тысяч выявленных случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки болезнь подтвердили еще у 829 человек. Лидерами по количеству зараженных остается город Киев и Львовская область.

В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего заболело во Львовской области (124), в Киеве (132), в Ивано-Франковской (78) и Закарпатской (60) областях.

Скончались от осложнений болезни за последние сутки 15 больных, всего с начала эпидемии зафиксировано 1 534 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала распространения болезни заболело 60 995 человек. Выздоровело уже 33 172, за минувшие сутки - 973.

Таким образом, число активных больных не сегодняшний день составляет 26 289.

За последние сутки проведено 24 644 тестирования, из которых 10 529 методом ПЦР, 14 115 методом ИФА.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2364

Волынская область - 3359

Днепропетровская область - 1260

Донецкая область - 813

Житомирская область - 1634

Закарпатская область - 4578

Запорожская область - 691

Ивано-Франковская область - 3689

Кировоградская область - 688

Киев - 7166

Киевская область - 3359

Львовская область - 8353

Луганская область - 110

Николаевская область - 527

Одесская область - 2660

Полтавская область - 360

Ровенская область - 5232

Сумская область - 383

Тернопольская область - 2508

Харьковская область - 3139

Херсонская область - 217

Хмельницкая область - 994

Черновицкая область - 5404

Черкасская область - 853

Черниговская область - 654

Как сообщалось, вчера по данным Минздрава, коронавирус выявили у 673 человек. К ослаблению карантина не готовы семь регионов.