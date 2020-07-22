В Украине снова возросла суточная заболеваемость коронавирусом

В Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 829 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Больше всего заболело во Львовской области (124), в Киеве (132), в Ивано-Франковской (78) и Закарпатской (60) областях.
Скончались от осложнений болезни за последние сутки 15 больных, всего с начала эпидемии зафиксировано 1 534 летальных случаев.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала распространения болезни заболело 60 995 человек. Выздоровело уже 33 172, за минувшие сутки - 973.
Таким образом, число активных больных не сегодняшний день составляет 26 289.
За последние сутки проведено 24 644 тестирования, из которых 10 529 методом ПЦР, 14 115 методом ИФА.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Винницкая область - 2364
Волынская область - 3359
Днепропетровская область - 1260
Донецкая область - 813
Житомирская область - 1634
Закарпатская область - 4578
Запорожская область - 691
Ивано-Франковская область - 3689
Кировоградская область - 688
Киев - 7166
Киевская область - 3359
Львовская область - 8353
Луганская область - 110
Николаевская область - 527
Одесская область - 2660
Полтавская область - 360
Ровенская область - 5232
Сумская область - 383
Тернопольская область - 2508
Харьковская область - 3139
Херсонская область - 217
Хмельницкая область - 994
Черновицкая область - 5404
Черкасская область - 853
Черниговская область - 654
Как сообщалось, вчера по данным Минздрава, коронавирус выявили у 673 человек. К ослаблению карантина не готовы семь регионов.