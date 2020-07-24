Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания

Во всем мире по состоянию на утро 24 июля коронавирусом заболели 15 656 884 человек. С начала пандемии жертвами болезни стали 636 576 больных. Удалось излечится 9 544 766. На сегодняшний день число активных больных составляет 5 475 542.
Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.
За минувшие сутки коронавирус диагностировали у более чем 276 тысяч человек.
Больше всего новых случаев выявили в США - 69 116, в Бразилии - 58 080, в Индии - 48 446, в Южной Африке - 13 104.
От коронавируса за сутки умерли 6 309 человек. В США скончались - 1 150, а в Бразилии - 1 317.
В десятку стран по количеству заразившихся COVID-19 входят:
США - 4 169 991
Бразилия - 2 289 951
Индия - 1 288 130
Россия - 795 138
Южно-Африканская Республика - 408 052
Перу - 371 096
Мексика - 362 274
Чили - 338 759
Испания - 317 246
Великобритания - 297 146
Во Всемирной организации здоровья прогнозируют, что ситуация с COVID-19 в мире будет только ухудшаться. В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые жизни она разрушила.