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Пятница, 24.07.2020
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Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания

Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания
09:16 Сегодня Телеграф
Антиледером по заболеванию COVID-19 в мире по прежнему являются США, за минувшие сутки там выявили более 69 тысяч новых больных.

Во всем мире по состоянию на утро 24 июля коронавирусом заболели 15 656 884 человек. С начала пандемии жертвами болезни стали 636 576 больных. Удалось излечится 9 544 766. На сегодняшний день число активных больных составляет 5 475 542.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у более чем 276 тысяч человек.

Статистика коронавируса на 24.07.2020

Больше всего новых случаев выявили в США - 69 116, в Бразилии - 58 080, в Индии - 48 446, в Южной Африке - 13 104.

От коронавируса за сутки умерли 6 309 человек. В США скончались - 1 150, а в Бразилии -  1 317.

 Статистика коронавируса по странам на 24.07.2020

В десятку стран по количеству заразившихся COVID-19 входят: 

  • США - 4 169 991

  • Бразилия - 2 289 951

  • Индия - 1 288 130

  • Россия - 795 138 

  • Южно-Африканская Республика - 408 052

  • Перу - 371 096 

  • Мексика - 362 274

  • Чили - 338 759

  • Испания - 317 246

  • Великобритания - 297 146

Во Всемирной организации здоровья прогнозируют, что ситуация с COVID-19 в мире будет только ухудшаться. В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые жизни она разрушила. 

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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