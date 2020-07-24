Коронавирус не отступает: на планете уже более 15 миллионов случаев заболевания

Антиледером по заболеванию COVID-19 в мире по прежнему являются США, за минувшие сутки там выявили более 69 тысяч новых больных.

Во всем мире по состоянию на утро 24 июля коронавирусом заболели 15 656 884 человек. С начала пандемии жертвами болезни стали 636 576 больных. Удалось излечится 9 544 766. На сегодняшний день число активных больных составляет 5 475 542.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира.

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у более чем 276 тысяч человек.

Больше всего новых случаев выявили в США - 69 116, в Бразилии - 58 080, в Индии - 48 446, в Южной Африке - 13 104.

От коронавируса за сутки умерли 6 309 человек. В США скончались - 1 150, а в Бразилии - 1 317.

В десятку стран по количеству заразившихся COVID-19 входят:

США - 4 169 991

Бразилия - 2 289 951

Индия - 1 288 130

Россия - 795 138

Южно-Африканская Республика - 408 052

Перу - 371 096

Мексика - 362 274

Чили - 338 759

Испания - 317 246

Великобритания - 297 146

Во Всемирной организации здоровья прогнозируют, что ситуация с COVID-19 в мире будет только ухудшаться. В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые жизни она разрушила.