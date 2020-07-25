"Рекордсмены" COVID-19: в каких областях зафиксирован наибольший суточный прирост

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19. Степанов рассказал, что рекордсменом по COVID-19 является столица, далее Ровенская, Львовская и Одесская области.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) Зарегистрировано в Киеве - 129, Ровенской области - 143, Львовской области - 114, Одесской области - 97 и Ивано-Франковской области - 85", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что очень большое количество новых случаев COVID-19 в сутки - 1106.

"Это почти рекорд, который есть в Украине. Также очень большое количество людей, которые госпитализируются - 205 человек, которым нужна помощь именно в условиях стационара, в больнице. Это люди, которые имеют среднюю тяжесть, или тяжелое течение болезни", - добавил Максим Степанов.

По данным Telegram-канала МЗ "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 тыс. 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1106 новых случаев. Всего проведено 951 тыс. 82 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 611 пациентов.

В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 2512 случаев; Волынская область - 3503 случая; Днепропетровская область - 1317 случаев; Донецкая область - 842 случая; Житомирская область - 1691 случай; Закарпатская область - 4774 случая; Запорожская область - 725 случаев; Ивано-Франковская область - 3937 случаев; Кировоградская область - 690 случаев; г. Киев - 7525 случаев; Киевская область - 3461 случай; Львовская область - 8702 случая; Луганская область - 119 случаев; Николаевская область - 539 случаев; Одесская область - 2846 случаев; Полтавская область - 388 случаев; Ровенская область - 5542 случая; Сумская область - 411 случаев; Тернопольская область - 2672 случая; Харьковская область - 3342 случая; Херсонская область - 219 случаев; Хмельницкая область - 1037 случаев; Черновицкая область - 5548 случаев; Черкасская область - 897 случаев; Черниговская область - 690 случаев.