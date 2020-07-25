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"Рекордсмены" COVID-19: в каких областях зафиксирован наибольший суточный прирост

"Рекордсмены" COVID-19: в каких областях зафиксирован наибольший суточный прирост
11:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19. Степанов рассказал, что рекордсменом по COVID-19 является столица, далее Ровенская, Львовская и Одесская области.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) Зарегистрировано в Киеве - 129, Ровенской области - 143, Львовской области - 114, Одесской области - 97 и Ивано-Франковской области - 85", - сказал Максим Степанов.

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Он отметил, что очень большое количество новых случаев COVID-19 в сутки - 1106.

"Это почти рекорд, который есть в Украине. Также очень большое количество людей, которые госпитализируются - 205 человек, которым нужна помощь именно в условиях стационара, в больнице. Это люди, которые имеют среднюю тяжесть, или тяжелое течение болезни", - добавил Максим Степанов.

По данным Telegram-канала МЗ "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 тыс. 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1106 новых случаев. Всего проведено 951 тыс. 82 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 611 пациентов.

Украина снова побила новый "рекорд" по COVID-19

В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 2512 случаев; Волынская область - 3503 случая; Днепропетровская область - 1317 случаев; Донецкая область - 842 случая; Житомирская область - 1691 случай; Закарпатская область - 4774 случая; Запорожская область - 725 случаев; Ивано-Франковская область - 3937 случаев; Кировоградская область - 690 случаев; г. Киев - 7525 случаев; Киевская область - 3461 случай; Львовская область - 8702 случая; Луганская область - 119 случаев; Николаевская область - 539 случаев; Одесская область - 2846 случаев; Полтавская область - 388 случаев; Ровенская область - 5542 случая; Сумская область - 411 случаев; Тернопольская область - 2672 случая; Харьковская область - 3342 случая; Херсонская область - 219 случаев; Хмельницкая область - 1037 случаев; Черновицкая область - 5548 случаев; Черкасская область - 897 случаев; Черниговская область - 690 случаев.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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