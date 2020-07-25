Зеленский о коронавирусе: Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями правительства правоохранительных органов и других ведомств относительно эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения коронавируса, в ходе которого заявил о необходимости быть в числе первых стран, получивших вакцину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил президенту о последних данных по распространению коронавируса, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения - 1106 человек. Среди лидеров по количеству новых больных - город Киев, а также Ровенская и Львовская области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Показатель заболеваемости вырос до 64,1 человека на 100 тысяч населения. По словам главы правительства, будет обращено внимание на Закарпатье, Волынь, Львовщину и Буковину через заполнение койкомест в опорных больницах, он отметил, что на Закарпатье заполнение составляет 64%, в трех других регионах - более 40%.

"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут её закупить. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди ", - заявил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая информацию.