Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi

Коронавирус в Украине. Хабаровск потребовал отставки Путина. В Одессе опять не смогли поднять танкер Delfi. В "СН" рассказали, когда рассмотрят законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма.

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19.

На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1 106.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.

Хабаровск снова собрался на митинг.

Тысячи людей потребовали немедленной отставки президента России Владимира Путина.

Танкер Delfi пытались поднять в третий раз

В Одессе предприняли еще одну попытку поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект о наказании за пропаганду гомосексуализма.

По словам Корниенко, это не первоочередное задание нынешней власти, сначала нужно решить вопрос улучшения экономической ситуации в Украине.

Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

В Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107.

В главном бою вечера встречались Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

В Серии А состоялось принципиальное противостояние Милан - Аталанта.

В центральном матче 36-го тура итальянской Серии А встречались Милан и Аталанта.

Петтис побил Бандехаса на Bellator 242

Серджио Петтис и Рикки Бандехас выдали шикарный бой на турнире Bellator 242.

Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым

Олимпийский чемпион-1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.

Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд

Американка Сеньеса Эстрада избила свою соотечественницу Миранду Адкинс на вечере бокса Golden Boy.

Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ

Сегодня, 25 июля, состоялся первый полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер-лиги за право выхода в Лигу Европы 2020/21 Колос - Днепр-1.

Позже на КСК "Ника" в Александрии завершился второй полуфинальный матч плей-офф УПЛ Александрия - Мариуполь. Итогом встречи стала победа приазовцев со счетом 1:2.

Певица Сиара родила своего третьего ребенка

Радостной новостью 34-летняя Сиара поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме.

Число подписчиков Netflix увеличилось на 10 миллионов во II квартале 2020 года

Похоже, ситуация с пандемией коронавируса пошла во благо стриминговому сервису. Netflix заявил, что во втором квартале 2020 года им удалось привлечь 10,1 миллионов подписчиков.

Детское Евровидение 2020: Украина примет участие в конкурсе

Детское Евровидение состоится 29 ноября этого года. Общественный вещатель присоединится к конкурсу, который будет проходит в Варшаве.

40 лет назад не стало Владимира Высоцкого

25 июля 1980 году ушел из жизни актер и музыкант Владимир Высоцкий.

Microsoft автоматически обновит старые версии Windows у пользователей

Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей.