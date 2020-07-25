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Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi
Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi
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Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi

Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Хабаровск потребовал отставки Путина. В Одессе опять не смогли поднять танкер Delfi. В "СН" рассказали, когда рассмотрят законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма.

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. 

Коронавирус COVID-19

На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1 106.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.

Хабаровск снова собрался на митинг.

Хабаровск снова собрался на митинг

Тысячи людей потребовали немедленной отставки президента России Владимира Путина.

Танкер Delfi пытались поднять в третий раз

Танкер Delfi в Одессе

В Одессе предприняли еще одну попытку поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.

В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект о наказании за пропаганду гомосексуализма.

Нардепы Слуги народа Александр Корниенко и Александр Дубинский

По словам Корниенко, это не первоочередное задание нынешней власти, сначала нужно решить вопрос улучшения экономической ситуации в Украине.

Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом

Хави Эрнандес

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

В Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107.

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В главном бою вечера встречались  Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

В Серии А состоялось принципиальное противостояние Милан - Аталанта.

Милан - Аталанта

В центральном матче 36-го тура итальянской Серии А встречались Милан и Аталанта. 

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Сегодня, 25 июля, состоялся первый полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер-лиги за право выхода в Лигу Европы 2020/21 Колос - Днепр-1.

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Все по теме:

Одесса, Хабаровск, Коронавирус, Итоги дня, Delfi, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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