Итоги 25 июля: коронавирус, протесты в Хабаровске и третья попытка поднять Delfi

В Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19.
На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - 1 106.
Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Ровенской, Львовской и Одесской областях.
Хабаровск снова собрался на митинг.
Тысячи людей потребовали немедленной отставки президента России Владимира Путина.
Танкер Delfi пытались поднять в третий раз
В Одессе предприняли еще одну попытку поднять затонувший танкер Delfi, однако буксиры оказались технически неспособными на это.
В "Слуге народа" рассказали, когда рассмотрят законопроект о наказании за пропаганду гомосексуализма.
По словам Корниенко, это не первоочередное задание нынешней власти, сначала нужно решить вопрос улучшения экономической ситуации в Украине.
Экс-игрок Барселоны Хави заразился коронавирусом
Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.
В Сочи состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 107.
В главном бою вечера встречались Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
В Серии А состоялось принципиальное противостояние Милан - Аталанта.
В центральном матче 36-го тура итальянской Серии А встречались Милан и Аталанта.
Петтис побил Бандехаса на Bellator 242
Серджио Петтис и Рикки Бандехас выдали шикарный бой на турнире Bellator 242.
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Олимпийский чемпион-1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд
Американка Сеньеса Эстрада избила свою соотечественницу Миранду Адкинс на вечере бокса Golden Boy.
Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ
Сегодня, 25 июля, состоялся первый полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер-лиги за право выхода в Лигу Европы 2020/21 Колос - Днепр-1.
Позже на КСК "Ника" в Александрии завершился второй полуфинальный матч плей-офф УПЛ Александрия - Мариуполь. Итогом встречи стала победа приазовцев со счетом 1:2.
Певица Сиара родила своего третьего ребенка
Радостной новостью 34-летняя Сиара поделилась с поклонниками на своей странице в инстаграме.
Число подписчиков Netflix увеличилось на 10 миллионов во II квартале 2020 года
Похоже, ситуация с пандемией коронавируса пошла во благо стриминговому сервису. Netflix заявил, что во втором квартале 2020 года им удалось привлечь 10,1 миллионов подписчиков.
Детское Евровидение 2020: Украина примет участие в конкурсе
Детское Евровидение состоится 29 ноября этого года. Общественный вещатель присоединится к конкурсу, который будет проходит в Варшаве.
40 лет назад не стало Владимира Высоцкого
25 июля 1980 году ушел из жизни актер и музыкант Владимир Высоцкий.
Microsoft автоматически обновит старые версии Windows у пользователей
Microsoft принудительно обновит старые версии Windows на компьютерах пользователей.