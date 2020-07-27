Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине

Коронавирус в Украине и мире
В Украине коронавирусом заразились уже более 65 тысяч человек. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
Глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.
Благодаря исследованиям, появилась информация, каким образом COVID-19 оказывает разрушительное влияние на человеческие легкие. Об этом заявила инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".
Компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.
Президент создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске
Владимир Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщили в ОП.
Кулеба: Украина ожидает, что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма
В Украине ожидают что Польша будет одним из лидеров процесса деоккупации Крыма. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Пропаганда гомосексуализма: Раде предложили ввести штраф до 136 тыс
Нардепы из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис зарегистрировали в ВР законопроект, который установит штраф за "пропаганду" гомосексуализма или трансгендеризма. Об этом сообщили в Раде.
В Крыму попрощались с погибшим 3-х летним сыном политзаключенного Сулейманова
В аннексированном Крыму прошли похороны трехлетнего Мусы Сулейманова, сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".
Шмыгаль во вторник совершит визит на Полтавщину
Денис Шмыгаль планирует совершить рабочую поездку на Полтавщину 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.
Луческу покинул Динамо - СМИ
Главный тренер Динамо (Киев) Мирча Луческу покинул свой пост. Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу.
Украинский каратист Горуна: У меня отвращение к Усику и Ломаченко
Украинский каратист шокирован гражданской позицией топовых боксеров.
Венецианский кинофестиваль-2020: кто будет судить все конкурсные программы
Четыре жюри присудят официальные награды 77-го Венецианского международного кинофестиваля.
Умер известный дизайнер Кансай Ямамото
Известный японский дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет.
В возрасте 73 лет умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Скончался знаменитый рок-музыкант, гитарист, основатель британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин. Ему было 73 года.
"Мое будущее": Билли Айлиш записала новый сингл
Юная певица Билли Айлиш сообщила, что ее новая песня выйдет уже в эту пятницу.