Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине

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Коронавирус в Украине и мире

В Украине коронавирусом заразились уже более 65 тысяч человек. Больше всего случаев выявили во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Глава ВОЗ снова созывает чрезвычайную комиссию, чтобы пересмотреть ситуацию с коронавирусом. Пандемия набирает обороты, в мире более 16 миллионов инфицированных.

Благодаря исследованиям, появилась информация, каким образом COVID-19 оказывает разрушительное влияние на человеческие легкие. Об этом заявила инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

Компании и исследовательские институты объявили, что создали маску многоразового использования, которая снижает вирусный уровень на 99%. Сама маска прошла испытания, проведенные Институтом молекулярной медицины им. Жоао Лобо Антунес. Об этом сообщили в Express.