Сколько украинцев получат вакцину против COVID-19: в Минздраве поделились деталями

Когда закончатся испытания и выпуск вакцины против COVID-19 Украина получит вакцину минимум на 20% населения в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом на онлайн-встрече заявил главсанврач Виктор Ляшко.

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против коронавируса, сейчас мы активно над этим работает и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - сказал он.

Также санврач подчеркнул, что Минздрав также работает с производителями вакцины напрямую, чтобы наладить как поставки препаратов за средства госбюджета, так и обеспечить возможность для украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который захочет проводить вакцинацию сотрудников.

Ляшко заявил, что сегодня 7 производителей в мире приступили к финальной стадии испытания вакцины от COVID-19, и, вероятно, до конца года мир получит результаты испытаний и средства для иммунопрофилактики.

Также главсанврач призвал всех дождаться вакцину, поскольку приобретение коллективного иммунитета в Украине – это все же средневековый подход.

"Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал Ляшко.

Ранее, пандемия COVID-19 развивается, как одна большая волна с пиками и спадами, а коронавирус не станет сезонным заболеванием.

Также сообщалось, что в Украине количество зараженных коронавирусом не увеличивается слишком быстрыми темпами, страна находится на плато. Об этом заявил главсанврач Украины Виктор Ляшко.