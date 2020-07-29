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Среда, 29.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали 16,8 млн случаев заражения

Пандемия COVID-19: В мире зафиксировали 16,8 млн случаев заражения
Обновлено 08:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными. Об этом сообщают данные из Worldometer.

В связи с распространением COVID-19, в мире на данный момент зафиксировали 16 893 532 случаев заражения, 663 476 человек скончались, а 10 456 398 пациентов вылечились.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали 9739 новых заболевших, их которых более 7 тыс - в Мексике и более 1 тыс - в Боливии.

Добавим, что также за прошлые сутки скончалось 995 граждан, а самое большое число жертв наблюдается в Мексике - 854.

Рейтинг из топ-3 стран по показателям COVID-19:

  • В Соединенных Штатах Америки на данный момент зафиксировали 4 498 343 случаев коронавируса,
  • В Бразилии 2 484 649,
  • В Индии 1 532 135.

Ранее, американская компания Moderna, занимающаяся разработкой вакцины от COVID-19, установила цену за курс лечения на уровне 50-60 долларов США. Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на собственные источники.

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Все по теме:

Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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