COVID-19: сколько медиков болеют коронавирусом в Украине

За прошедшие 24 часа в Украине на коронавирус заболели 59 детей и 74 медработника. Об этом на брифинге заявил Максим Степанов.

Глава Минздрава заявил, что за прошлые сутки заразились 1022 человека, из которых 59 дети и 74 медработники. На госпитализацию отправили 230 граждан. Также за прошедшие 24 часа зарегистрировали 21 летальный случай.

Также Степанов сообщил, что при этом за сутки выписали 650 пациентов.

По состоянию на 29 июля в Украине подтвержданы уже 67 597 случаев коронавируса, из них 4781 детей и 8509 медработников. Об этом сообщили в СНБО.

В общей сложности Украине уже выписали 37 394 человека, 1 650 скончались от заболевания.

"Обращаю внимание, что за последние 24 часа в целом было осуществлено 31201 тест. Из них 14939 исследований методом ПЦР, а также 16262 исследования методом ИФА", - сообщил Степанов.

В мире по информации на 7:00 утра 29 июля, зафиксировали более 16,8 млн случаев COVID-19, из которых более 663 тыс являются летальными.