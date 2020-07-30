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Почему западную Украину "накрывает" COVID-19: ответ Минздрава

Почему западную Украину "накрывает" COVID-19: ответ Минздрава
13:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные причины роста количества больных COVID-19 на западе Украины.

Главной причиной стремительного роста числа больных COVID-19 среди жителей западной Украины являются походы в церковь и богослужения.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Стпепанов на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Степанова, такая ситуация ярко выражена в сельской местности.

В половине областей Украины нельзя ослаблять карантин

"Вторая основная причина - общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом", - добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеют бессимптомно.

Напомним, коронавирус продолжается распространятся в регионах страны. За минувшие сутки фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.

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Все по теме:

Минздрав, МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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