Почему западную Украину "накрывает" COVID-19: ответ Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные причины роста количества больных COVID-19 на западе Украины.

Главной причиной стремительного роста числа больных COVID-19 среди жителей западной Украины являются походы в церковь и богослужения.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Стпепанов на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Степанова, такая ситуация ярко выражена в сельской местности.

"Вторая основная причина - общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом", - добавил он.

Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеют бессимптомно.

Напомним, коронавирус продолжается распространятся в регионах страны. За минувшие сутки фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.