Почему западную Украину "накрывает" COVID-19: ответ Минздрава

Главной причиной стремительного роста числа больных COVID-19 среди жителей западной Украины являются походы в церковь и богослужения.
Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Стпепанов на традиционном селекторном совещании на Банковой, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам Степанова, такая ситуация ярко выражена в сельской местности.
"Вторая основная причина - общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом", - добавил он.
Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеют бессимптомно.
Напомним, коронавирус продолжается распространятся в регионах страны. За минувшие сутки фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев COVID-19.