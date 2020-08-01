Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 172.
С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина.
В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.
Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.
Луцкий городской совет также отказался от исполнения этого постановления .
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