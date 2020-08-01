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Суббота, 01.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Попадание в "красную зону": Тернополь решил не выполнять постановление Кабмина
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Вечер бокса от Усика: онлайн-трансляция боев Big Boxing Night (Видео)
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины
Укрепляем иммунитет: как правильно принимать витамины

Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"

Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"
Обновлено 21:47 Сегодня Телеграф
Коронавирус. Ужесточение карантина. Ликвидация "полтавского террориста". Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет.

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

 В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 172.

С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина.

С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

Луцкий городской совет также отказался от исполнения этого постановления .

Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста" 

Аваков показал, как ликвидировали полтавского террориста

В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергет (Червень) скончался из-за продолжительной болезни.

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ПСЖ взял третий трофей в 2020 году

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НБА 2019/20: результаты матчей 31 июля

НБА 2019-20: результаты матчей 31 июля

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Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20

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В Великобритании в возрасте 76 лет умер британский режиссер и сценарист Алан Паркер.

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Все по теме:

Полтава, Карантин, Коронавирус, Уда, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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