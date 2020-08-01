Итоги 1 августа: коронавирус, усиление карантина и ликвидация "полтавского террориста"

Коронавирус. Ужесточение карантина. Ликвидация "полтавского террориста". Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет.

В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 172.

С сегодняшнего дня в Украине изменились правила карантина.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленая, желтая, оранжевая и красная по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Мэр Тернополя Сергей Надал решил в понедельник, 3 августа, провести заседание горсовета, на котором рассмотрят законность постановления Кабмина о внесении его города в список "красных" районов Украины по распространению коронавируса.

Луцкий городской совет также отказался от исполнения этого постановления .

Аваков показал, как ликвидировали "полтавского террориста"

В сети появилось видео ликвидации "полтавского террориста", который 23 июля захватил сотрудника уголовного розыска.

Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет

Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергет (Червень) скончался из-за продолжительной болезни.

ПСЖ взял третий трофей в 2020 году

Видеообзор финала Кубка французской лиги Лион - ПСЖ.

Усман Нурмагомедов добыл свою десятую победу в ММА на профессиональном уровне.

Российский боец Усман Нурмагомедов (10–0) выиграл техническим нокаутом в первом раунде у финна Джерри Кварнстрема.

НБА 2019/20: результаты матчей 31 июля

В ночь с 31 июля на первое августа (время киевское) в НБА состоялся второй игровой день после возобновления сезона.

Журнал Forbes подсчитал стоимость богатейших команд мира.

В топ-50 списка вошли лишь семь футбольных клубов.

Чиро Иммобиле выиграл Золотую бутсу 2019/20

Итальянский нападающий Лацио Чиро Иммобиле завоевал золотую бурсу по итогам сезона 2019/20

Умер режиссер "Стены" и "Эвиты" Алан Паркер

В Великобритании в возрасте 76 лет умер британский режиссер и сценарист Алан Паркер.

Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера

Первичная экспертиза не нашла в крови Картрайта следов наркотиков, как сообщала его жена Марина Кохал. Следствие предполагает, что сожительница убила артиста во время конфликта.

"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA

Телевизионный мини-сериал "Чернобыль" удостоился девяти наград Британской академии кино и телевизионных искусств.

Microsoft хочет купить приложение TikTok, а Дональд Трамп запретить

Чтобы спасти популярное приложение от блокировки, ее американское подразделение может купить компания Microsoft.