Коронавирус в Украине: число новых случаев слегка снизилось (Карта)

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали 72 168 случаев уханьского коронавируса COVID-19.
Об этом гласят данные на сапецресурсе СНБО, который осуществляет мониторинг распространения эпидемии коронавируса.
Отмечается, что за сутки было подтверждено 1 112 новых заболевших.
1 августа в Украине было подтверждено 1172 новых случаев COVID-19. Таким образом, со вчерашнего дня прирост коронавируса снизился на 60 человек.
Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:
Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.
Напомним, в мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.
Вчера на брифинге главный санврач Украины объяснил, по какой причине в Украине нельзя снимать карантинные ограничения.