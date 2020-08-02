Скачать
Воскресенье, 02.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Антирекорды по COVID-19: какие области Украины больше всего страдают от "короны"
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Все плохо? ВОЗ сделала свой прогноз по COVID-19
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
Аталанта проиграла Интеру "серебро" Серии А (Видео)
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
2 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус в Украине: число новых случаев слегка снизилось (Карта)

Коронавирус в Украине: число новых случаев слегка снизилось (Карта)
09:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали 72 168 случаев уханьского коронавируса COVID-19.

Об этом гласят данные на сапецресурсе  СНБО, который осуществляет мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки было подтверждено 1 112 новых заболевших.

1 августа в Украине было подтверждено 1172 новых случаев COVID-19. Таким образом, со вчерашнего дня прирост коронавируса снизился на 60 человек.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени: 

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток. 

Степанов о делении Украины на зоны распространения COVID-19: В Минздраве нет никаких намеков на политику

Напомним, в мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

Вчера на брифинге главный санврач Украины объяснил, по какой причине в Украине нельзя снимать карантинные ограничения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смерть Энди Картрайта: новые детали жестокого убийства рэпера
02 Исследование: дальние предки человека питались динозаврами
03 Умер заместитель командира УДА Андрей Гергет
04 Читаем по рукам: выберите жест и узнайте о себе многое
05 Нокдаун Сиренко в боксерском шоу от Усика (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики ЧВК &quot;Вагнер&quot; взяты под стражу
Боевики ЧВК "Вагнер" взяты под стражу
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
В Украине - День Воздушных сил ВСУ
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Когда в Украину вернется лето: прогнозы синоптиков
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Рецепт дня: Мусс из ежевики со взбитыми сливками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь