Коронавирус в Украине: число новых случаев слегка снизилось (Карта)

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине зафиксировали 72 168 случаев уханьского коронавируса COVID-19.

Об этом гласят данные на сапецресурсе СНБО, который осуществляет мониторинг распространения эпидемии коронавируса.

Отмечается, что за сутки было подтверждено 1 112 новых заболевших.

1 августа в Украине было подтверждено 1172 новых случаев COVID-19. Таким образом, со вчерашнего дня прирост коронавируса снизился на 60 человек.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Напомним, в мире не прекращается распространение коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

Вчера на брифинге главный санврач Украины объяснил, по какой причине в Украине нельзя снимать карантинные ограничения.