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Воскресенье, 02.08.2020
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Цепкало: Кремль на этих выборах не поддерживает Лукашенко
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Итоги 2 августа: коронавирус, Цепкало перебрался в Киев, протесты в Хабаровске

Итоги 2 августа: коронавирус, Цепкало перебрался в Киев, протесты в Хабаровске
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф
Пандемия не сбавляет обороты. Валерий Цепкало приехал в Киев. В Хабаровске продолжаются протесты. Завершился четвертый этап сезона Формулы-1.

Коронавирус в Украине и мире. 

Коронавирус в Украине и мире

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало ранее сбежал в Россию, но теперь переехал в Украину. 

Валерий Цепкало

Бывший кандидат на пост президента Беларуси переехал из РФ в Киев

Цепкало заявил, что Кремль на этих выборах решил не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко.

Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте: пришло около 18 тысяч человек

Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 2 августа провела встречу с избирателями Брестской области.

Жители Хабаровска вновь провели акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Жители Хабаровска вновь провели акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала

Сегодня на акции вышли несколько сотен человек, возглавляли колонну несколько человек в голубых беретах, которые празднуют день ВДВ.

Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце

Гран-при Великобритании-2020

Сегодня, 2 августа, в Сильверстоуне завершился четвертый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании-2020.

Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173.

Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.

Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина

Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина

В субботу, 1 августа, в Британии состоялось первое масштабное шоу Matchroom Boxing после возобновления турниров - Fight Camp 1. 

Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии.

Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии

В финале Кубка Англии на Уэмбли встречались две лондонские команды Челси и Арсенал.

Ибрагимович продолжает покорять Серию А

Ибрагимович продолжает покорять Серию А

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович покорил очередное достижение в Серии А.

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню "Любимый трек".

В США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.

В США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли

В США на 86-м году жизни умер актер и певец Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто"

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Актер Шон Пенн женился на своей девушке

59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки

Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу.

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Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый документальный фильм о смертельных вирусах под названием "Конец медицины".

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Все по теме:

Беларусь, Хабаровск, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Валерий Цепкало.

Автор:

Телеграф
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