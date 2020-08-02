Итоги 2 августа: коронавирус, Цепкало перебрался в Киев, протесты в Хабаровске

Коронавирус в Украине и мире.
В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.
По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.
Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало ранее сбежал в Россию, но теперь переехал в Украину.
Бывший кандидат на пост президента Беларуси переехал из РФ в Киев
Цепкало заявил, что Кремль на этих выборах решил не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко.
Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте: пришло около 18 тысяч человек
Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 2 августа провела встречу с избирателями Брестской области.
Жители Хабаровска вновь провели акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Сегодня на акции вышли несколько сотен человек, возглавляли колонну несколько человек в голубых беретах, которые празднуют день ВДВ.
Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце
Сегодня, 2 августа, в Сильверстоуне завершился четвертый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании-2020.
Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173.
В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.
Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина
В субботу, 1 августа, в Британии состоялось первое масштабное шоу Matchroom Boxing после возобновления турниров - Fight Camp 1.
Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии.
В финале Кубка Англии на Уэмбли встречались две лондонские команды Челси и Арсенал.
Ибрагимович продолжает покорять Серию А
Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович покорил очередное достижение в Серии А.
Украинская теннисистка представила свою новую песню
Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню "Любимый трек".
В США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.
В США на 86-м году жизни умер актер и певец Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто"
Актер Шон Пенн женился на своей девушке
59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки
Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу.
Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый проект
Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый документальный фильм о смертельных вирусах под названием "Конец медицины".