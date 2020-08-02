Итоги 2 августа: коронавирус, Цепкало перебрался в Киев, протесты в Хабаровске

Пандемия не сбавляет обороты. Валерий Цепкало приехал в Киев. В Хабаровске продолжаются протесты. Завершился четвертый этап сезона Формулы-1.

Коронавирус в Украине и мире.

В Украине по состоянию на 2 августа лабораторно подтвердили 72 168 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 112.

По состоянию на утро воскресенья общее жертв инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 683 988.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало ранее сбежал в Россию, но теперь переехал в Украину.

Бывший кандидат на пост президента Беларуси переехал из РФ в Киев

Цепкало заявил, что Кремль на этих выборах решил не поддерживать действующего президента Александра Лукашенко.

Главная соперница Лукашенко провела митинг в Бресте: пришло около 18 тысяч человек

Кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 2 августа провела встречу с избирателями Брестской области.

Жители Хабаровска вновь провели акцию в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня на акции вышли несколько сотен человек, возглавляли колонну несколько человек в голубых беретах, которые празднуют день ВДВ.

Гран-при Великобритании-2020: Победа Хэмилтона с "изюминкой" в конце

Сегодня, 2 августа, в Сильверстоуне завершился четвертый этап сезона Формулы-1 - Гран-при Великобритании-2020.

Брансон победил Шахбазяна техническим нокаутом в главном бою турнира UFC Fight Night 173.

В США на арене «ЮЭфСи Апекс» в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 173. В главном бою турнира в мужском среднем весе встретились 36-летний американец Дерек Брансон и 22-летний представитель Армении Эдмен Шахбазян.

Хирн провел свое первое шоу бокса после карантина

В субботу, 1 августа, в Британии состоялось первое масштабное шоу Matchroom Boxing после возобновления турниров - Fight Camp 1.

Лондонский Арсенал установил рекорд по количеству трофеев Кубка Англии.

В финале Кубка Англии на Уэмбли встречались две лондонские команды Челси и Арсенал.

Ибрагимович продолжает покорять Серию А

Шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович покорил очередное достижение в Серии А.

Украинская теннисистка представила свою новую песню

Украинская теннисистка Даяна Ястремская представила свою новую песню "Любимый трек".

В США умер 85-летний американский актер Уилфорд Бримли.

В США на 86-м году жизни умер актер и певец Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме "Нечто"

Актер Шон Пенн женился на своей девушке

59-летний американский режиссер и актер Шон Пенн узаконил свои отношения со своей возлюбленной 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж.

Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки

Против 71-летнего французского актера Жерара Депардье во второй раз восстановят дело об изнасиловании 22-летней девушки, которая снова подала жалобу.

Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый проект

Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый документальный фильм о смертельных вирусах под названием "Конец медицины".