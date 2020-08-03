В Украине почти тысяча новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 3 августа выявили 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 990 человек.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Всего за период эпидемии скончались 1 738, за прошедшие сутки 13. Выздоровели за все время пандемии уже 39 876, за сутки - 333.
В пятерке лидеров по количеству заражений за сутки: Львовская область - 138, Ивано-Франковская - 119, город Киев - 102, Харьковская область - 88, Черновицкая область - 82.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Напомним, в последнее время в Украине фиксируют почти тысячу случаев болезни каждый день. Вчера сообщалось о 1 112 новых больных.
С сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Всего в мире коронавирусом уже заразились более 18 миллионов человек.