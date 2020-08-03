В Украине почти тысяча новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировали еще почти тысячу новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19. От болезни скончались уже 1 738 человек.

В Украине по состоянию на утро 3 августа выявили 73 158 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 990 человек.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего за период эпидемии скончались 1 738, за прошедшие сутки 13. Выздоровели за все время пандемии уже 39 876, за сутки - 333.

В пятерке лидеров по количеству заражений за сутки: Львовская область - 138, Ивано-Франковская - 119, город Киев - 102, Харьковская область - 88, Черновицкая область - 82.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2815;

Волынская область - 3949;

Днепропетровская область - 1438;

Донецкая область - 898;

Житомирская область -1948;

Закарпатская область - 5318;

Запорожская область - 846;

Ивано-Франковская область - 4914;

Кировоградская область - 711;

г. Киев - 8554;

Киевская область - 3845;

Львовская область - 9921;

Луганская область - 128;

Николаевская область - 642;

Одесская область - 3482;

Полтавская область - 459;

Ровенская область - 6270;

Сумская область -541;

Тернопольская область -3113;

Харьковская область - 3950;

Херсонская область - 230;

Хмельницкая область -1189

Черновицкая область - 6143;

Черкасская область - 954;

Черниговская область - 90.

Напомним, в последнее время в Украине фиксируют почти тысячу случаев болезни каждый день. Вчера сообщалось о 1 112 новых больных.

С сегодняшнего дня, 3 августа, в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина, в частности, города и районы распределены на четыре зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Всего в мире коронавирусом уже заразились более 18 миллионов человек.