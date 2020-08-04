В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса

Львовская область снова в лидерах по суточной заболеваемости. Ее догоняет Харьковская область, там за сутки выявили 143 новых больных.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 4 августа число смертей от коронавируса возросло до 1 764, в том числе и 26 летальных случаев за минувшие сутки.

Выздоровели уже 40 613, за последние сутки 737 больных. Сейчас число активных больных составляет 31 842.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области - 146, Харьковской области - 143, Ивано-Франковской области - 127 и в столице - 108.

Новых больных не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2848

Волынская область - 4008;

Днепропетровская область - 1459;

Донецкая область - 903;

Житомирская область -1967;

Закарпатская область - 5384;

Запорожская область - 851;

Ивано-Франковская область - 5041;

Кировоградская область - 711;

г. Киев - 8662;

Киевская область - 3877;

Львовская область - 10067;

Луганская область - 130;

Николаевская область - 648;

Одесская область - 3545;

Полтавская область - 466;

Ровенская область - 6355;

Сумская область -560;

Тернопольская область -3121;

Харьковская область - 4093;

Херсонская область - 230;

Хмельницкая область -1200;

Черновицкая область - 6229;

Черкасская область - 955;

Черниговская область - 909;

Как сообщалось, в Украине вторую неделю фиксируют каждый день около 1000 новых больных. Вчера, 3 августа, сообщалось о 990 случаях.