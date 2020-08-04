В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 4 августа число смертей от коронавируса возросло до 1 764, в том числе и 26 летальных случаев за минувшие сутки.
Выздоровели уже 40 613, за последние сутки 737 больных. Сейчас число активных больных составляет 31 842.
Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области - 146, Харьковской области - 143, Ивано-Франковской области - 127 и в столице - 108.
Новых больных не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Как сообщалось, в Украине вторую неделю фиксируют каждый день около 1000 новых больных. Вчера, 3 августа, сообщалось о 990 случаях.