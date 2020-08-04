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В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса

В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
09:31 Сегодня Телеграф
Львовская область снова в лидерах по суточной заболеваемости. Ее догоняет Харьковская область, там за сутки выявили 143 новых больных.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев. 

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

По состоянию на утро 4 августа число смертей от коронавируса возросло до 1 764, в том числе и 26 летальных случаев за минувшие сутки. 

Статистика заболеваемости коронавирусом на 4.08.2020

Выздоровели уже 40 613, за последние сутки 737 больных. Сейчас число активных больных составляет 31 842.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области - 146, Харьковской области - 143, Ивано-Франковской области - 127 и в столице - 108.

Новых больных не выявлено в Кировоградской и Херсонской областях.

Статистика заболеваемости коронавирусом на 4.08.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2848
  • Волынская область - 4008;
  • Днепропетровская область - 1459;
  • Донецкая область - 903;
  • Житомирская область -1967;
  • Закарпатская область - 5384;
  • Запорожская область - 851;
  • Ивано-Франковская область - 5041;
  • Кировоградская область - 711;
  • г. Киев - 8662;
  • Киевская область - 3877;
  • Львовская область - 10067;
  • Луганская область - 130;
  • Николаевская область - 648;
  • Одесская область - 3545;
  • Полтавская область - 466;
  • Ровенская область -  6355;
  • Сумская область -560;
  • Тернопольская область -3121;
  • Харьковская область - 4093;
  • Херсонская область - 230;
  • Хмельницкая область -1200;
  • Черновицкая область - 6229;
  • Черкасская область -  955;
  • Черниговская область - 909;

Как сообщалось, в Украине вторую неделю фиксируют каждый день около 1000 новых больных. Вчера, 3 августа, сообщалось о 990 случаях. 

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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