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В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
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В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы

В Минздраве готовятся ко второй волне COVID-19: какие прогнозы
11:20 Сегодня Телеграф
В Министерстве здравоохранения ориентируются на такой прогноз последствий эпидемии: порядка 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.

В Миздраве сообщили, что готовятся ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Об этом на каждодневном брифинге Минздрава сообщил заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко рассказал, что сегодня в Европе начинается вторая волна заболевания: "Начинается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании. Поэтому мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель".

Кроме того,Ляшкоч призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам.

ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон, отметил Ляшко. Вакцину от коронавируса надеются получить уже в 2021 году.

Стоит отметить, что в Украине уже вторую неделю заболеваемость коронавирусом держится на высоком уровне. Всего заболело более 74 тысяч. Украина занимает восьмое место в Европе по количеству выявленных случаев.

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Все по теме:

Минздрав, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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