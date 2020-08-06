Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных

С начала эпидемии заболели более 76 тысяч человек. За минувшие сутки выявили 1 318 случаев.

В Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 челоевк.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки скончались от осложнений болезни 31 больной, выздоровело 997 пациентов.

Больше всего больных выявили во Львовской области - 197, в Киеве - 180, в Харьковской области - 142, в Ивано-Франковской области - 127. Новых случаев не зафиксировали лишь в Луганской области.

Всего с начала распространения коронавируса в Украине зарегистрировано 76 808 случаев болезни. На сегодняшний день успешно излечились уже 42 524 человека, умерли 1 819. Число активных больных составляет 32 465.

Напомним, вчера также выявили рекордное количество новых зараженных (1 271), но сегодня на 47 случаев больше. В Минздраве заявили, что с понедельника карантин могут усилить еще в четырех областях, пока они находятся в зеленой зоне.

Количество зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 19 миллионам, скончались уже более 700 тысяч.