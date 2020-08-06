Скачать
Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных
Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных
"Тишина" на Донбассе: оккупанты устроили провокацию возле Шумов
"Тишина" на Донбассе: оккупанты устроили провокацию возле Шумов
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
Шахтер - Вольфсбург: видео голов 3:0
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
6 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных

Коронавирус не отступает: в Украине за сутки 1 318 новых больных
09:26 Сегодня Телеграф
С начала эпидемии заболели более 76 тысяч человек. За минувшие сутки выявили 1 318 случаев.

В Украине зафиксировали новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 - за сутки заболели 1 318 челоевк.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки скончались от осложнений болезни 31 больной, выздоровело 997 пациентов.

Статистика коронавируса на 6.08.2020

Больше всего больных выявили во Львовской области - 197, в Киеве - 180, в Харьковской области - 142, в Ивано-Франковской области - 127. Новых случаев не зафиксировали лишь в Луганской области. 

Всего с начала распространения коронавируса в Украине зарегистрировано 76 808 случаев болезни. На сегодняшний день успешно излечились уже 42 524 человека, умерли 1 819. Число активных больных составляет 32 465.

Напомним, вчера также выявили рекордное количество новых зараженных (1 271), но сегодня на 47 случаев больше. В Минздраве заявили, что с понедельника карантин могут усилить еще в четырех областях, пока они находятся в зеленой зоне.

Количество зараженных коронавирусом во всем мире приближается к 19 миллионам, скончались уже более 700 тысяч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сколько птиц Вы видите среди кошек? Личностный тест
02 Куриные яйца: полезный продукт, помогающий похудеть без лишних усилий
03 "Один из крупнейших неядерных взрывов в истории": эксперты оценили мощность взрыва в Бейруте
04 СМИ: Лукашенко "дал зеленый свет" экстрадиции боевиков ЧВК "Вагнера" в Украину
05 Спустя день после взрыва в Бейруте: масштабный пожар охватил рынок в ОАЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Пандемия COVID-19: во всем мире выявили почти 19 миллионов случаев
Пандемия COVID-19: во всем мире выявили почти 19 миллионов случаев
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Совбез ООН поддержал территориальную целостность Грузии
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Рецепт дня: Свинина с помидорами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь