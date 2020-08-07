Пандемия COVID-19: от болезни скончались более 700 тысяч человек

За минувшие сутки зафиксировано почти 300 тысяч случаев коронавируса. За время пандемии болезнь выявили в 213 странах.

Количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире приближается к 20 миллионам. Только за последние сутки вирус выявили 272 тысячи случаев болезни.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, с начала пандемии коронавирусом заболели 19 257 726 человек. Переболели и успешно излечились уже более 12 миллионов.

От осложнений болезни скончались 717 тысяч, из них более 6 000 за минувшие сутки. Число активных больных на сегодняшний день составляет более 6 миллионов. В критическом или тяжелом состоянии находятся 65 тысяч больных.

По количеству больных лидируют такие страны: США (5 032 179), Бразилии (2 917 562), Индии (2 025 409), России (871894) и ЮАР (538 184).

Украина в антирейтинге находится на 34 месте, уже выявили более 76 тысяч человек. За минувшие сутки выявили 1 318 случаев.

На сегодня в мире за неделю диагностируют почти 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. В мае число случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч, а в июне 700-800 тысяч.