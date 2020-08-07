Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Прорыв Фрая - в обзоре матча Базель - Айнтрахт (Видео)
Прорыв Фрая - в обзоре матча Базель - Айнтрахт (Видео)
Рецепт дня: Шарлотка с яблоками и апельсином
Рецепт дня: Шарлотка с яблоками и апельсином

Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19

Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
09:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В стране очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело почти полторы тысячи украинцев.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 8 августа, выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев болезни выявили в Киеве - 186, во Львовской области - 152, в Одесской области - 156, Харьковской области - 146.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 33 украинца, а переболели и успешно излечились 531.

Статистика по коронавирусу на 7.08.2020

Всего с начала эпидемии случаев с летальным исходом зарегистрировано 1 852, выздоровели 43 055. На сегодняшний день число активных больных составляет 33 354.

Статистика по коронавирусу на 7.08.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 2932;
  • Волынская область - 4162;
  • Днепропетровская область - 1508;
  • Донецкая область - 945;
  • Житомирская область -2064;
  • Закарпатская область - 5615;
  • Запорожская область - 895;
  • Ивано-Франковская область - 5426;
  • Кировоградская область - 714;
  • г. Киев - 9178;
  • Киевская область - 4058;
  • Львовская область - 10 572;
  • Луганская область - 146;
  • Николаевская область - 682;
  • Одесская область -3904;
  • Полтавская область - 489;
  • Ровенская область - 6638;
  • Сумская область -636;
  • Тернопольская область -3212;
  • Харьковская область - 4527;
  • Херсонская область - 255 ;
  • Хмельницкая область -1286;
  • Черновицкая область - 6477;
  • Черкасская область -  975;
  • Черниговская область - 965.

Следует отметить, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19. Вчера, 6 августа, сообщалось о 1 318 случаях, днем ранее, 5 августа, 1 271.

Сегодня Кабинет министров проведет заседание, где рассмотрят обновление карантинных зон, так называемую "красную зону" могут расширить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в нескольких областях.

Во всем мире количество случаев коронавируса приближается к 20 миллионам. Новый вирус выявили в 215 странах. От болезни скончались уже более 700 тысяч человек. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
03 Телеканал "112 Украина" заявил о давлении на него со стороны власти: заявление Международного редакционного совета
04 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
05 Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%
Минэкономики прогнозирует падение ВВП на 11%
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
В Украине продолжает расти безработица
В Украине продолжает расти безработица
7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь