Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы, 8 августа, выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего случаев болезни выявили в Киеве - 186, во Львовской области - 152, в Одесской области - 156, Харьковской области - 146.
За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 33 украинца, а переболели и успешно излечились 531.
Всего с начала эпидемии случаев с летальным исходом зарегистрировано 1 852, выздоровели 43 055. На сегодняшний день число активных больных составляет 33 354.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Следует отметить, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19. Вчера, 6 августа, сообщалось о 1 318 случаях, днем ранее, 5 августа, 1 271.
Сегодня Кабинет министров проведет заседание, где рассмотрят обновление карантинных зон, так называемую "красную зону" могут расширить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в нескольких областях.
Во всем мире количество случаев коронавируса приближается к 20 миллионам. Новый вирус выявили в 215 странах. От болезни скончались уже более 700 тысяч человек.