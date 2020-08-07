Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19

В стране очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело почти полторы тысячи украинцев.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 8 августа, выявили 78 261 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки заболели еще 1 453 человека.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего случаев болезни выявили в Киеве - 186, во Львовской области - 152, в Одесской области - 156, Харьковской области - 146.

За минувшие сутки от осложнений болезни скончались 33 украинца, а переболели и успешно излечились 531.

Всего с начала эпидемии случаев с летальным исходом зарегистрировано 1 852, выздоровели 43 055. На сегодняшний день число активных больных составляет 33 354.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 2932;

Волынская область - 4162;

Днепропетровская область - 1508;

Донецкая область - 945;

Житомирская область -2064;

Закарпатская область - 5615;

Запорожская область - 895;

Ивано-Франковская область - 5426;

Кировоградская область - 714;

г. Киев - 9178;

Киевская область - 4058;

Львовская область - 10 572;

Луганская область - 146;

Николаевская область - 682;

Одесская область -3904;

Полтавская область - 489;

Ровенская область - 6638;

Сумская область -636;

Тернопольская область -3212;

Харьковская область - 4527;

Херсонская область - 255 ;

Хмельницкая область -1286;

Черновицкая область - 6477;

Черкасская область - 975;

Черниговская область - 965.

Следует отметить, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости COVID-19. Вчера, 6 августа, сообщалось о 1 318 случаях, днем ранее, 5 августа, 1 271.

Сегодня Кабинет министров проведет заседание, где рассмотрят обновление карантинных зон, так называемую "красную зону" могут расширить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в нескольких областях.

Во всем мире количество случаев коронавируса приближается к 20 миллионам. Новый вирус выявили в 215 странах. От болезни скончались уже более 700 тысяч человек.