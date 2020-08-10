Число зараженных коронавирусом COVID-19 перевалило за 20 миллионов человек

Общее число случаев коронавируса COVID-19 превысило метку в 20 миллионов человек.

В мире продолжает расти число новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. По состоянию на сегодняшнее утро в мире зафиксировали 20 млн 7 тыс. 712 инфицированных человек.

Об этом гласят данные ресурса Worldometer.

Отмечается, что новая неделя началась с 733 тыс. 329 новых случаев заболевания.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирекордсмены по смертности от COVID-19:

США,

Бразилия,

Индия.

Коэффициент смертности COVID-19 заболеваний на миллион человек планеты становит 94,1. В США на 1 млн жителей скончались 500 человек, в Бразилии - 472, Индии - 32.

По состоянию на вчерашний день от осложнений, которые вызвал COVID-19, погибли 726 781 человек.

Как сообщалось ранее, заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

В субботу, 8 августа в Украине обнаружили еще 1 199 случаев коронавируса, 18 больных скончались.