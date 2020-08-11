Не только COVID-19: в Украине свыше тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

Каждый день в Украине фиксируют новые случаи инфицирования ВИЧ. За прошлый месяц, июль, в стране подтвердили 1356 случаев ВИЧ и 366 - СПИДа.
Об этом рассказали в пресс-службе ЦОЗ.
"В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.
Пути заражения ВИЧ в Украине в июле 2020 года:
гетеросексуальный - 783;
гомосексуальный - 29;
парентерально - 533;
от матери к ребенку - 177, большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции;
неизвестного происхождения - 3.
В ЦОЗ рассказали, что при выявлении у себя ВИЧ-инфекции стоит сразу же начать антиретровирусную терапию, ведь чем раньше это будет сделано, тем лучше для его здоровья и безопасности близких больного.
"За последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%", - отмечает ЦОЗ.
Напомним, в Украине зафиксировано 40 случаев заболевания ботулизмом, в том числе у двух детей, два человека умерли.