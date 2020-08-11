Не только COVID-19: в Украине свыше тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

В Украине за июль зарегистрировано более 1,3 тысячи случаев ВИЧ-инфекции.

Каждый день в Украине фиксируют новые случаи инфицирования ВИЧ. За прошлый месяц, июль, в стране подтвердили 1356 случаев ВИЧ и 366 - СПИДа.

Об этом рассказали в пресс-службе ЦОЗ.

"В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", - говорится в сообщении.

Пути заражения ВИЧ в Украине в июле 2020 года:

гетеросексуальный - 783;

гомосексуальный - 29;

парентерально - 533;

от матери к ребенку - 177, большинство детей (около 98%) после 18 месяцев не будет ВИЧ-инфекции;

неизвестного происхождения - 3.

В ЦОЗ рассказали, что при выявлении у себя ВИЧ-инфекции стоит сразу же начать антиретровирусную терапию, ведь чем раньше это будет сделано, тем лучше для его здоровья и безопасности близких больного.

"За последние пять лет в Украине охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тысяч до 102 тысяч человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%", - отмечает ЦОЗ.

Напомним, в Украине зафиксировано 40 случаев заболевания ботулизмом, в том числе у двух детей, два человека умерли.