"Вторая волна" коронавируса в Украине: Шмыгаль рассказал детали подготовки

Премьер-министр Украины заявил, что власти со своей стороны продолжают подготовку ко второй волне пандемии.
По поручению Шмыгаля планировалась проверка медучреждений, на наличие всего необходимого и оборудование наибольшего количества койко-мест с доступом стационарного кислорода.
Также он подчеркнул, что руководство на местах должно за две недели подготовить кислород в больницах.
"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС теперь работает в ежедневном режиме, это позволит оперативно реагировать на вызовы", - добавил премьер.
Напомним, в Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.
В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .