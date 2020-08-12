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"Вторая волна" коронавируса в Украине: Шмыгаль рассказал детали подготовки

"Вторая волна" коронавируса в Украине: Шмыгаль рассказал детали подготовки
Обновлено 14:19 Сегодня Телеграф Фото: Кабмин
В Украине власти продолжают подготовку ко второй волне эпидемии коронавируса, планируется оборудование наибольшего количества мест в медучреждениях. Об этом сообщил на заседании Кабмина Денис Шмыгаль.

Премьер-министр Украины заявил, что власти со своей стороны продолжают подготовку ко второй волне пандемии.

По поручению Шмыгаля планировалась проверка медучреждений, на наличие всего необходимого и оборудование наибольшего количества койко-мест с доступом стационарного кислорода.

Также он подчеркнул, что руководство на местах должно за две недели подготовить кислород в больницах. 

"Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС теперь работает в ежедневном режиме, это позволит оперативно реагировать на вызовы", - добавил премьер.

Напомним, в Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.

В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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