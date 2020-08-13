В мире уже почти 21 миллион заражений коронавирусом

За время пандемии во всем мире коронавирусом заболели почти 21 миллион человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

Во всем мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Только за последние сутки от коронавирусной болезни скончались 6 822 больных. За ночь было зарегистрировано более 9,5 тысяч новых случаев, из них 5 858 в Мексике и свыше тысячи в Боливии.

Как отмечается, общее количество заболевших с начала пандемии составляет 20 810 640. От болезни скончались уже 747 284 человек, переболели и успешно излечились 13 712 403.

На сегодняшний день зафиксировано 6 350 953 человек, которые активно болеют, из них 1% или 64 586 находятся в критическом состоянии.

Лидерами по количеству больных коронавирусной инфекцией в мировой статистике являются США (5 360 302), Бразилия (3 170 474), Индия (2 397 403), Россия (902 701) и ЮАР (568 919).

В Украине число заразившихся COVID-19 приближается к 85 тысячам. 12 августа сообщалось, что в стране выявили 1 433 новых случаев болезни.

Страны мира продолжают активно работать над созданием вакцины от нового коронавируса SARS-COV-2. Россия уже заявила, что зарегистрировала вакцину от COVID-19, которая прошла успешные испытания.