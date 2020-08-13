Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали рекордное количество больных

По данным Минздрава, за сутки с диагнозом "коронавирус" госпитализировали более 300 человек.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил об еще одном антирекорде за минувшие стуки - из-за коронавируса госпитализировали 315 больных.

"У нас очередной антирекорд, за сутки заразились 1952 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - заявил Степанов на брифинге 13 августа.

Кроме того, министр здравоохранения добавил, что в Украине планируют как можно быстрее разделить регионы на "зоны" заболеваемости.

Как сообщалось, в Украине зафиксировали резкий скачок заболеваемости.

По данным Минздрава, за сутки заболели 1 592 человека. Всего в стране лабораторно подтвердили 86 140 случаев коронавирусной болезни. Антилидером по количеству больных стала Харьковщина - за сутки более 200 больных.

Власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки. Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.