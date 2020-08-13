Скачать
Четверг, 13.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 13 августа: COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси продолжаются
Итоги 13 августа: COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси продолжаются
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Фото, Видео)
РБ Лейпциг - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов (Фото, Видео)
У Михаила Ефремова подтвердили инсульт: актера сняли в инвалидной коляске (Видео)
У Михаила Ефремова подтвердили инсульт: актера сняли в инвалидной коляске (Видео)

Итоги 13 августа: COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси продолжаются

Итоги 13 августа: COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси продолжаются
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста. Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси.

Коронавирус в Украине и мире

Люди в масках в Украине

Во всем мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки. 

В Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавирусной инфекции, за вчера заразились почти 1 600 человек.

По данным Минздрава, за сутки с диагнозом "коронавирус" госпитализировали более 300 человек.

МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста

Люди во время протеста в Беларусии

Киев требует отпустить задержанных украинцев в Беларуси. Консул не может установить место пребывания украинцев.

В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты

протесты в Беларусии

Протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Первый президент и нынешний представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к президенту Белорусии Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране. Об этом он сообщил в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

В ПЦУ не могут оставаться равнодушными, когда будущее народа Белорусии, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Об этом в Фейсбуке написал Митрополит Киевский, предстоятель ПЦУ Епифаний.

Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси

МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщают в МИД Украины.

Кравчук о Донбассе: Когда стреляют, выборы проводить нельзя

Леонид Кравчук

Новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.

В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран

МИД Украины вид сверху

В МИД Украины начнут выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщили в МИДе.

Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

игроки УПЛ

Завершился футбольный сезон 2019/20 в Первой лиге Украины.

Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов

Бразильский форвард ПСЖ Неймар

Неймар блестяще провел игру с Аталантой в Лиге чемпионов, установив новый рекорд турнира по количеству обводок.

Названа дата боя Ломаченко - Лопес

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес

Стороны боксеров договорились провести бой 17 октября.

В США на 84-м году жизни умер писатель Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

В Америке ушел из жизни известный публицист, историк и издатель Игорь Ефимов.

У Михаила Ефремова подтвердили инсульт: актера сняли в инвалидной коляске (Видео)

Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, после инсульта передвигающийся на инвалидном кресле, попал на видео.

Свадьба состоялась: Никита Добрынин и Даша Квиткова провели пышную церемонию

Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квитковой расписалась еще в мае, но из-за карантина празднование свадьбы пришлось перенести. И вот наконец это случилось!

Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта

вакцина

У 38 взрослых здоровых добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от COVID-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффекта, часть из которых наблюдается до сих пор.

Дуэйн Джонсон опять стал самым высокооплачиваемым актером года

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. По оценкам Forbes, с июня 2019 года по июнь 2020 года ему удалось заработать $87,5 миллионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Протест, Беларусь, Жертвы, Пострадавшие, Карантин, Заражение, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта
02 Новый антирекорд: в Украине резкий всплеск заболеваемости COVID-19
03 В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты: последние новости (обновляется)
04 Не все супы одинаково полезны: какой самый вредный из них
05 В ОПУ назвали стоимость содержания дачи в Конча-Заспе, куда переехал Зеленский
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент посетил больницу в Борисполе
Президент посетил больницу в Борисполе
Дональд Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай
Дональд Трамп: ЕС почти так же плох, как и Китай
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
Протесты в Беларуси: Кравчук обратился к Лукашенко с призывом
Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь