Итоги 13 августа: COVID-19 в Украине и мире, протесты в Беларуси продолжаются

Коронавирус в Украине и мире. МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста. Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси.

Коронавирус в Украине и мире

Во всем мире число зараженных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Почти 300 тысяч случаев зафиксировали за минувшие сутки.

В Украине выявили резкое увеличение количества случаев коронавирусной инфекции, за вчера заразились почти 1 600 человек.

По данным Минздрава, за сутки с диагнозом "коронавирус" госпитализировали более 300 человек.

МИД Украины направило Беларуси две ноты протеста

Киев требует отпустить задержанных украинцев в Беларуси. Консул не может установить место пребывания украинцев.

В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты

Протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

Первый президент и нынешний представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к президенту Белорусии Александру Лукашенко в связи с событиями в соседней стране. Об этом он сообщил в интервью белорусской службе "Радио Свобода".

В ПЦУ не могут оставаться равнодушными, когда будущее народа Белорусии, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Об этом в Фейсбуке написал Митрополит Киевский, предстоятель ПЦУ Епифаний.

Кулеба и Маас обсудили перспективы встречи Нормандской четверки и ситуацию в Беларуси

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его германский коллега Хайко Маас в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Беларуси, перспективы встречи министров Нормандской четверки, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщают в МИД Украины.

Кравчук о Донбассе: Когда стреляют, выборы проводить нельзя

Новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.

В Украине начнут выдачу электронных виз для граждан трех стран

В МИД Украины начнут выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин. Об этом сообщили в МИДе.

Первая лига: кто пробился в УПЛ (Фото)

Завершился футбольный сезон 2019/20 в Первой лиге Украины.

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