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Пандемия коронавируса: в мире уже более 21 млн зараженных

Пандемия коронавируса: в мире уже более 21 млн зараженных
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Мире с начала эпидемии количество зараженных по состоянию на 08:00 субботы достигло 21 млн 83 тыс 98 человек. Об этом сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 764 тыс. 683 по состоянию на утро субботы. 

В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 субботы суммарно выявлено 5 млн 312 тыс. 464 заболевших, скончались 168 тыс. 429.

В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 226 тыс. 443, умерли 105 тыс. 490.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 461тыс. 190, число летальных исходов за сутки достигло 49 тыс. 36 человек.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 55 тыс. 908 человек, заразились 511 тыс. 369.

Специалисты из Университета Сарагосы в Испании пришли к выводу, что COVID-19 мложет повредить только определенные человеческие органы, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему. Но не весь организм. Данное открытие, результаты которого опубликовали в журнале Chaos, позволит ускорить разработку препаратов, предотвращающих полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

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Все по теме:

Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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