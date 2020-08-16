Итоги 16 августа: коронавирус, протесты в Беларуси и смерть внука Назарбаева

Ситуация с коронавирусом. Протесты в Беларуси. Смерть внука Назарбаева. Противостояния вокруг шихана Куштау и другое.

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировали 1 тыс 637 случаев заражения.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек.

Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы.

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.

Сегодня ночью в Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан.

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Он не дожил до своего тридцатого Дня рождения всего десять дней.

Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных

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Сегодня, 16 августа, на автодроме "Барселона-Каталунья" состоялось Гран-при Испании-2020.

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