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Воскресенье, 16.08.2020
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Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Итоги 16 августа: коронавирус, протесты в Беларуси и смерть внука Назарбаева

Итоги 16 августа: коронавирус, протесты в Беларуси и смерть внука Назарбаева
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф
Ситуация с коронавирусом. Протесты в Беларуси. Смерть внука Назарбаева. Противостояния вокруг шихана Куштау и другое.

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировали 1 тыс 637 случаев заражения.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек

Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы. 

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой

Сегодня ночью в Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан.

 В Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

Предварительной причиной смерти названа остановка сердца. Он не дожил до своего тридцатого Дня рождения всего десять дней.

Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками, около 50 задержанных

 Протесты в Башкирии: защитники горы Куштау подрались с силовиками

Во время столкновений между защитниками шихана Куштау 15 августа с сотрудниками ЧОПа и росгвардейцами был разгромлен лагерь активистов. Задержаны около 50 человек. Сегодня к протестующим прибыло "подкрепление".

Украинская теннисистка сменила гражданство

Анастасия Шошина

22-летняя украинская теннисистка Анастасия Шошина сменила гражданство.

Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити

Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити

Вопреки прогнозам перед матчем, Лион сумел одолеть Ман Сити.

"Вечный" рекорд Шумахера побит в Испании

Рекорд Шумахера побит в Испании

Сегодня, 16 августа, на автодроме "Барселона-Каталунья" состоялось Гран-при Испании-2020.

Валентино Росси чудом избежал столкновения с двумя неуправляемыми мотоциклами.

Валентино Росси чудом избежал столкновения с двумя неуправляемыми мотоциклами

Сегодня, 16 августа, на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге (Штирия, Австрия) состоялся гоночной день в сериях Moto2 и MotoGP. В обоих заездах произошли жуткие аварии, которые, к счастью, обошлись без серьезных последствий.

Джессика Маккаскилл стала новой абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе.

Джессика Маккаскилл стала новой абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе

В ночь с 15-го на 16-е августа в Талсе (штат Оклахома, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой за титул абсолютной чемпионки мира.

На турнире UFC 252 состоялся главный бой Стипе Миочич - Даниэль Кормье.

Стипе Миочич - Даниэль Кормье

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 252. В главном бою уже третий раз сошлись Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Чак Норрис припугнул Лукашенко

Чак Норрис припугнул Лукашенко

Американский актер Чак Норрис записал обращение к Александру Лукашенко, которого недавно назвали победителем на президентских выборах в Беларуси, что привело к массовым митингам в стране.

Американская киноактриса Холли Берри отметила день рождения.

 Холли Берри отметила день рождения

Всемирно известная американская актриса Холли Берри, несмотря на свой возраст, не перестает удивлять фанатов своей сногсшибательной фигурой.

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NASA сделало новые снимки Фобоса

Вот уже почти двадцать лет космический зонд NASA снабжает землян подробной информацией о том, как ведет себя Фобос — одна из самых загадочных лун Красной планеты.

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Джон Рис-Дэвис

Известный британский актер Джон Рис-Дэвис признался, что ему перестали давать роли в кино.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Коронавирус, Итоги дня, Айсултан Назарбаев.

Автор:

Телеграф
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