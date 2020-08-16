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Воскресенье, 16.08.2020
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Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое
Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое
Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией и выйти на нормальное решение
Кравчук: Задача Лукашенко - начать переговоры с оппозицией
Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)
Севилья 1:1 Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция полуфинала Лиги Европы (2-й тайм)
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса
Загадочная крошечная луна: NASA сделало новые снимки Фобоса

Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое

Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое
Обновлено 21:45 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Беларуси и Хабаровске. Поджог авто Богдана. Выдача "вагнеровцев" России и другое.

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировали 1 тыс 637 случаев заражения.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек

Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы. 

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой

Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет

В Иране заявили, что не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

Сбитый самолет МАУ в Иране

Поджог авто Богдана 

В ночь на 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla. Огнем повреждены еще два автомобиля. По данным СМИ, Tesla, которую подожгли, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля.

Кравчук о Донбассе: Когда стреляют, выборы проводить нельзя

Леонид Кравчук

Новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.

Скандально известный Титушко стал вице-президентом Украинской федерации ММА на Киевщине

Вадим Титушко

На Киевщине, скандально известный спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко занял место на посту вице-президента Украинской федерации смешанных боевых искусств. Об этом сообщили в Фейсбуке Белоцерковской федерации ММА.

В Хабаровске уже более месяца проходят протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

 В Хабаровске уже более месяца проходят протесты

В субботу, 15 августа, в городе вновь прошло массовое шествие к центру города.

Зеленский о выдаче "вагнеровцев" России: Последствия этого решения будут трагическими

Зеленский о выдаче вагнеровцев России

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение властей Беларуси о передаче России боевиков ЧВК "Вагнер".

Украинка Цуренко снялась с турнира в WTA в Праге

Леся Цуренко

Теннисистка рассказала, почему снялась с турнира в Праге и где планирует играть дальше.

Избиение судьи

Роман Широков

39-летний бывший игрок сборной России Роман Широков в одном из матчей любительских команд напал на судью и жестко его избил.

Неймар переплюнул достижение Месси в Лиге чемпионов

Бразильский форвард ПСЖ Неймар

Неймар блестяще провел игру с Аталантой в Лиге чемпионов, установив новый рекорд турнира по количеству обводок.

Лейпциг прошел Атлетико на пути в полуфинал Лиги чемпионов (Видео)

четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 РБ Лейпциг - Атлетико.

В четверг, 13-го августа, состоялся четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 РБ Лейпциг - Атлетико.

Бавария и Барселона надолго запомнят четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20.

Бавария и Барселона

В Лиссабоне состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов Барселона - Бавария. Встреча, проходившая на стадионе "Эштадиу ду Бенфика", завершилась с хоккейным счетом 2:8.

Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити

Лион сенсационно обыграл Манчестер Сити

Вопреки прогнозам перед матчем, Лион сумел одолеть Ман Сити.

Ефремову стало плохо

Михаил Ефремоф

Актера Михаила Ефремова на скорой увезли прямо из зала суда. Сейчас он находится в одной из московских больниц.

Лидер "Ляписа" Сергей Михалок наконец-то отреагировал на протесты в Беларуси (Видео)

Сергей Михалок

Экс-лидер панк-группы "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок впервые высказался о протестах в Беларуси.

Российская вакцина от коронавируса: у 38 добровольцев зафиксировали 144 побочных эффекта

вакцина

У 38 взрослых здоровых добровольцев, которые тестировали российскую вакцину от COVID-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффекта, часть из которых наблюдается до сих пор.

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Принц Гарри дебютирует на Netflix в новом документальном фильме о Паралимпийских играх, трейлер которого уже опубликовали в сети.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет

Российская эстрадная певица Валентина Легкоступова, исполнительница хита "Ягода-малина", ушла из жизни в пятницу в возрасте 54 лет.

Чак Норрис припугнул Лукашенко

Чак Норрис припугнул Лукашенко

Американский актер Чак Норрис записал обращение к Александру Лукашенко, которого недавно назвали победителем на президентских выборах в Беларуси, что привело к массовым митингам в стране.

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Все по теме:

Беларусь, Хабаровск, Коронавирус, Андрей Богдан, ЧВК "Вагнер", Covid-19.

Автор:

Телеграф
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