Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси, поджог авто Богдана и другое

Коронавирус в Украине и мире. Протесты в Беларуси и Хабаровске. Поджог авто Богдана. Выдача "вагнеровцев" России и другое.

Пандемия СOVID-19: в мире число зараженных перевалило за 21,4 млн

В мире общее количество зараженных на 16 августа достигло 21 459 699

За прошедшие 24 часа в Украине зафиксировали 1 тыс 637 случаев заражения.

На сегодняшний митинг в Минске вышло около 100-200 тысяч человек.

Сегодняшний митинг возможно является самым большим в истории независимой Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на другом митинге в его поддержку и припугнул собравшихся солдатами НАТО. Также он сказал, что многие страны, включая Украину, "приказывают" ему провести повторные выборы.

В Офисе президента ответили на обвинения Лукашенко в сторону Украины, а также призвали уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу.

В свою очередь, в НАТО отметили, что наращивания группировки сил Альянса в регионе не происходит.

Тем не менее, Беларусь начала перебрасывать войска к границе с Литвой.

Иран отказывается платить МАУ компенсации за сбитый самолет

В Иране заявили, что не будут выплачивать украинской авиакомпании МАУ компенсацию за Boeing, который был сбит иранскими ракетами в январе этого года, так как самолет был застрахован европейскими компаниями.

Поджог авто Богдана

В ночь на 11 августа в Киеве подожгли автомобиль Tesla. Огнем повреждены еще два автомобиля. По данным СМИ, Tesla, которую подожгли, принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан обвинил власть в поджоге своего автомобиля.

Кравчук о Донбассе: Когда стреляют, выборы проводить нельзя

Новый глава ТГК Леонид Кравчук заявил, что выборы на оккупированной части Донбасса не состоятся.

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В Хабаровске уже более месяца проходят протесты в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

В субботу, 15 августа, в городе вновь прошло массовое шествие к центру города.

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