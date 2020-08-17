COVID-19: во всем мире от коронавируса вылечились уже 14,5 млн больных

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 773 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

По состоянию на утро понедельника, 17 августа, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 21 826 450 человек.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Число скончавшихся за все время пандемии составляет 773 072 человек.

Вылечилось уже 14 564 184 пациентов. Активными остаются 6,4 млн случаев заболевания. Из них 1% или 64 329 находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки в мире обнаружили 212 тысяч новых случаев заражения и зафиксировали 4 525 смертей.

Больше всего новых больных выявили в Индии – 58 тысяч. Также 36 тысяч случаев заболевания подтвердили в США и 22 тысячи – в Бразилии.

Лидерами по количеству больных коронавирусной инфекцией в мировой статистике являются США (5 566 632), Бразилия (3 340 197), Индия (2 647 663), Россия (922 853) и ЮАР (587 345).

Украина в мировом антирейтинге больных COVID-19 находится на 31 месте. Всего в стране выявили 91 356. По состоянию на утро 16 августа подтвердили еще 1 637 случаев заражения.