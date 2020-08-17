Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине и мире. Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава. В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана.

Коронавирус в Украине и мире

В Украине уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 773 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

В Кабмине готовится к возможной второй волне коронавируса, которая может наступить осенью этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что дети должны пойти в школу 1 сентября. Внедрение разработанных рекомендаций лежит на руководстве учебных заведений.

В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана