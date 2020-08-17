Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине и мире
В Украине уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.
Во всем мире от коронавируса умерли уже более 773 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.
В Кабмине готовится к возможной второй волне коронавируса, которая может наступить осенью этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.
Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что дети должны пойти в школу 1 сентября. Внедрение разработанных рекомендаций лежит на руководстве учебных заведений.
В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана
Кулеба: МИД Украины вызывает посла в Беларуси на консультации
В МИД Украины вызывают украинского посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Об этом сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба.
Ситуация в Беларуси
В Беларуси во время акций протеста минимум пять человек были убиты, а семеро получили травмы. Об этом сообщили в "Радио Свобода".
Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.
Все шахты "Беларуськалия" остановили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента. Об этом сообщили на "Радио Свобода".
В МВД Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. Последнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.
В Европарламенте не признают выборы в Беларуси, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Об этом сообщили в заявлении партий Европарламента.
Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.
Знаменитый футболист возглавил Андерлехт Богдана Михайличенко
Именитый бельгийский футболист Венсан Компани объявил о завершении карьеры игрока и о начале тренерской карьеры.
"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения
Норвежские власти обвиняют Петтера Нортуга по трем статьям.
Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы
В воскресенье, 16 августа, завершился матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.
Деревянченко возглавит уникальный вечер бокса от Showtime с пятью чемпионскими боями
Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко станет участником грандиозного двойного PPV-шоу, которое организует промоутерская компания Premier Boxing Champions и телегигант Showtime.
Они предупреждали: протесты в Беларуси предсказали в "Южном парке"
Американский мультсериал Южный парк еще в 2012 году показал противостояние белорусов и местных силовиков.
Будет настоящая борьба: когда выйдет Суперсезон Топ-модели по-украински
Создатели "Топ-модели по-украински" подогревают интерес поклонников информацией о грядущем суперсезоне шоу. Они продолжают раскрывать имена участников нового сезона и назвали дату его выхода.
Фиток со Snoop Dogg: Тина Кароль заинтриговала фанатов
Тина Кароль анонсировала выход трека Blow Your Mind, который записала c рэперами Snoop Dogg и Luca Dayz.
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"Настоящая привилегия и честь": звезда фильма "Довод" сыграет принцессу Диану в сериале "Корона"
Стримминговый сервис Netflix нашел актрису, которая сыграет принцессу Диану в последних сезонах сериала "Корона". Об этом сообщается на странице стриминга в Twitter.