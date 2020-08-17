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Понедельник, 17.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине

Итоги 17 августа: ситуация в Беларуси, 1 сентября в школах и коронавирус в Украине
21:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава. В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана.

Коронавирус в Украине и мире

коронавирус в Рио де Джанейро

В Украине уже почти 93 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего инфицированных в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 773 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

В Кабмине готовится к возможной второй волне коронавируса, которая может наступить осенью этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского о предотвращении распространения коронавирусной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава

Максим Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что дети должны пойти в школу 1 сентября. Внедрение разработанных рекомендаций лежит на руководстве учебных заведений.

В Кабмине ограничили посещение Умани хасидам на празднование Рош ха-Шана

Кабмин Украины

Кулеба: МИД Украины вызывает посла в Беларуси на консультации

Дмитрий Кулеба

В МИД Украины вызывают украинского посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Об этом сообщил глава МИДа Дмитрий Кулеба.

Ситуация в Беларуси

протесты в Беларуси

В Беларуси во время акций протеста минимум пять человек были убиты, а семеро получили травмы. Об этом сообщили в "Радио Свобода".

Александр Лукашенко передумал и публично согласился на проведение новых президентских выборов в стране, но с одним условием. Данное заявление он сделал во время общения с протестующими работниками Минского завода колесных тягачей.

Все шахты "Беларуськалия" остановили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента. Об этом сообщили на "Радио Свобода". 

В МВД Беларуси заявили о завершении работы по освобождению задержанных участников протеста. Последнюю информацию об этом опубликовала представитель министерства Ольга Чемоданова в своем Телеграм-канале.

В Европарламенте не признают выборы в Беларуси, а Лукашенко объявили персоной нон грата. Об этом сообщили в заявлении партий Европарламента.

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.

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"Королю лыж" Нортугу предъявлены обвинения

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Севилья выбила Манчестер Юнайтед на пути в финал Лиги Европы 

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В воскресенье, 16 августа, завершился матч 1/2 финала Лиги Европы Севилья - Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, МИД, Кабмин, Протесты, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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