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Вторник, 18.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине
Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине
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Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине

Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. Поступление 2020. Протесты в Беларуси.

Коронавирус в Украине и мире

статуя в маске

В Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин. Все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.

Антитела, готовые бороться с COVID-19, в течение долгого времени сохраняются даже у тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме.

В ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 777 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

В МОН продлили вступительную кампанию в учреждения профтехобразования

девушка перед ноутбуком

Учреждения проф-образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе МОН, письмо с рекомендацией продлить сроки вступления было разослано сегодня областным управлениям образования и науки.

До начала учебного года учебные заведения должны разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах и разместить контейнеры для использованных масок. 

Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский внес кадровые изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Протесты в Беларуси продолжаются

протесты в Минске

Очередной митинг протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко проходит во вторник вечером в Минске на площади Независимости у Дома правительства. 

Александр Лукашенко убежден, что его политические оппоненты хотят запретить в стране использование русского языка. 

В МВД Беларуси подтвердило гибель 19-летнего протестующего.

Более 40 человек вышли на пикет к зданию МИД в Минске. Целью пикета являлась солидарность с белорусскими дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях. 

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Протесты, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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