Итоги 18 августа: протесты в Беларуси, поступление 2020 и COVID-19 в Украине

Коронавирус в Украине и мире. Поступление 2020. Протесты в Беларуси.

Коронавирус в Украине и мире

В Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.

Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин. Все регионы соответствуют критерию охвата тестирования.

Антитела, готовые бороться с COVID-19, в течение долгого времени сохраняются даже у тех пациентов, у которых заражение прошло в мягкой форме.

В ВОЗ заявили об увеличении доли молодых людей среди зараженных во всем мире, что вызывает беспокойство. Об этом сообщил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Во всем мире от коронавируса умерли уже более 777 тысяч человек. Больше всего больных в Соединенных Штатах, Индии, России и в странах Южной Америки.

В МОН продлили вступительную кампанию в учреждения профтехобразования

Учреждения проф-образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе МОН, письмо с рекомендацией продлить сроки вступления было разослано сегодня областным управлениям образования и науки.

До начала учебного года учебные заведения должны разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах и разместить контейнеры для использованных масок.

Указ Зеленского: Пристайко и Смолий покинули СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский внес кадровые изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Протесты в Беларуси продолжаются

Очередной митинг протеста оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко проходит во вторник вечером в Минске на площади Независимости у Дома правительства.

Александр Лукашенко убежден, что его политические оппоненты хотят запретить в стране использование русского языка.

В МВД Беларуси подтвердило гибель 19-летнего протестующего.

Более 40 человек вышли на пикет к зданию МИД в Минске. Целью пикета являлась солидарность с белорусскими дипломатам. Также продолжаются забастовки на белорусских предприятиях.

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Лучшая украинская теннисистка появилась в предварительных заявках на эти соревнования.

Джо Харт стал голкипером Тоттенхэма

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