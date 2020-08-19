Ляшко дал совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса

Замглавы Министерства здравоохранения Украины и главный санврач Виктор Ляшко посоветовал людям, которые не верят в существование коронавируса, пообщаться с сотрудниками инфекционных больниц, которые ежедневно работают с больными на COVID-19.

"В мире при беспрецедентных карантинных ограничениях около 25 млн заболевших, 1 млн летальных случаев. И это при том, что есть карантинные ограничения. Если мы все это уберем, динамика роста и количество летальных случаев будет в разы больше", - сказал Ляшко в эфире канала "Украина 24".

Он выразил убеждение, что человек не верит в заболевание до того, пока сам лично или кто-то из его родственников не попадает в медучреждение.

"Я всем, кто не верит, рекомендую поехать и пообщаться с медиками, которые одними из первых в инфекционных больницах Черновицкой области, Львовской начали работать с больными коронавирусной болезнью", - подчеркнул заместитель главы Минздрава.

Напомним, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, лабораторно подтвердили 96 403 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.