Паломничество хасидов в Умань: главный советник Израиля по COVID-19 написал письмо Зеленскому

Главный советник Израиля по COVID-19 Ронни Гамзу написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал запретить паломничество евреев-хасидов в Умань.

Об этом пишет Reuters, в распоряжении которого имеется текст письма советника.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем", - заявил Гамзу, добавив, что еще тысячи вернутся и в Израиль, где также будут распространять болезнь.

Правительства Украины и Израиля ранее выступали с совместным заявлением, в котором призывали паломников отменить поездки, но огромное количество верующих все равно планируют полет.

Десятки тысяч евреев-хасидов приезжают в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Бреслава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года проводится с 18 по 20 сентября.

По словам Бен Нун Натана, президента Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана из Бреслава, посетить место захоронения цадика Нахмана и отпраздновать иудейский новый год Рош га-Шана в Умани собираются до 10 тысяч паломников со всего мира.

Ранее в Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

В ночь на 18 августа Цебрий заночевал в спальном мешке возле Офиса президента в центре Киева.