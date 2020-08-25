Пандемия COVID-19: В ООН рассказали о шокирующих убытках индустрии туризма

По его словам, туризм является третьим по величине экспортным сектором мировой экономики после топлива и химических веществ, и в 2019 году на него приходилось 7% мировой торговли. Для некоторых стран туризм составляет более 20% ВВП.
"В туризме работает каждый десятый житель Земли, и он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей. Кроме того, помимо стимулирования экономики, туризм позволяет людям приобщиться к мировым культурным и природным богатствам, а также сближает людей друг с другом, подчеркивая нашу общую человечность", – отметил Гутерриш.
В свою очередь руководитель отдела анализа рынка и конкурентоспособности Всемирной туристской организации ООН Сандра Карвао заявила, что экспортные потери в туризме в размере 320 млрд долларов с января по май 2020 года в три раза превышают потери 2009 года в разгар последнего глобального финансового кризиса. По ее словам, ни одна страна в мире не избежала влияния коронавируса на туризм.
Более того, по прогнозам, озвученным на сегодняшнем брифинге ООН, доходы от экспорта туристических услуг могут упасть в 2020 году на сумму от 910 млрд долл. до 1,2 трлн долл. в 2020 году, а это может привести к сокращению мирового ВВП на 1,5-2,8%.
При этом под угрозой оказались не только рабочие места в сфере туризма, но и в смежных секторах, включая продовольственные услуги, которые обеспечивают занятость для 144 млн работников во всем мире. Особенно уязвимы малые предприятия.
Ранее, переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии сорвались через несколько часов после начала. Трое участников получили положительный результат теста на COVID-19.