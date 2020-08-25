Пандемия COVID-19: В ООН рассказали о шокирующих убытках индустрии туризма

Убытки от экспорта в мировой туристической индустрии из-за пандемии COVID-19 за первые пять месяцев 2020 года составили 320 млрд долл. при сокращении международных турпотоков более чем на половину. Кроме того, свыше 120 млн бочих мест оказались под угрозой. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает The Independent.

По его словам, туризм является третьим по величине экспортным сектором мировой экономики после топлива и химических веществ, и в 2019 году на него приходилось 7% мировой торговли. Для некоторых стран туризм составляет более 20% ВВП.

"В туризме работает каждый десятый житель Земли, и он обеспечивает средства к существованию еще сотням миллионов людей. Кроме того, помимо стимулирования экономики, туризм позволяет людям приобщиться к мировым культурным и природным богатствам, а также сближает людей друг с другом, подчеркивая нашу общую человечность", – отметил Гутерриш.

В свою очередь руководитель отдела анализа рынка и конкурентоспособности Всемирной туристской организации ООН Сандра Карвао заявила, что экспортные потери в туризме в размере 320 млрд долларов с января по май 2020 года в три раза превышают потери 2009 года в разгар последнего глобального финансового кризиса. По ее словам, ни одна страна в мире не избежала влияния коронавируса на туризм.

Более того, по прогнозам, озвученным на сегодняшнем брифинге ООН, доходы от экспорта туристических услуг могут упасть в 2020 году на сумму от 910 млрд долл. до 1,2 трлн долл. в 2020 году, а это может привести к сокращению мирового ВВП на 1,5-2,8%.

При этом под угрозой оказались не только рабочие места в сфере туризма, но и в смежных секторах, включая продовольственные услуги, которые обеспечивают занятость для 144 млн работников во всем мире. Особенно уязвимы малые предприятия.

Ранее, переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии сорвались через несколько часов после начала. Трое участников получили положительный результат теста на COVID-19.