Скачать
Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
Марченко о повышении "минималки": Мы должны сделать шаг навстречу людям
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
На Банковой назвали дату ближайшей "Нормандии"
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Сегодня соберется сборная Украины: планы Шевченко
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу
Без юмора не обошлось: актриса "Женского квартала" вышла замуж за своего коллегу

Коронавирус в Украине: Кабмин активно готовится ко второй волне

Коронавирус в Украине: Кабмин активно готовится ко второй волне
14:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

Об этом рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В частности, сейчас осуществляется подготовка больниц второй волны для больных уханьским коронавирусом COVID-19.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ", - рассказал он.

COVID-19 начал утихать в 5 украинских областях

Кроме того, соответствующие поручения были отданы всем местным администрациям, чтобы стационарные источники обеспечения кислорода были возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19.

"Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - подытожил он.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине повысят пенсии с сентября: кому и на сколько
02 Весьма неожиданно: бактерии умеют "кричать" и делают это, когда умирают
03 Шторм в Шотландии: 50 тысяч норвежских лососей сбежали из рыбной фермы и это обеспокоило экологов
04 Зеленский о переговорах с Путиным: Если нет диалога – не будет и результата
05 "Будет больше провокаций": Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца
Шмыгаль: в Кабмине продлят адаптивный карантин в Украине на 2 месяца
Эпидемия: в США ИФА-тестирование на коронавирус проводят бесплатно
Эпидемия: в США ИФА-тест на COVID-19 проводят бесплатно
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
Кличко: в столице за сутки 95 больных коронавирусом
&quot;Я выздоровел&quot;: Антонио Бандерас поборол Covid-19
"Я выздоровел": Антонио Бандерас поборол Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь