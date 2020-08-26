Коронавирус в Украине: Кабмин активно готовится ко второй волне

В Украине активно готовят больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

Об этом рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства.

В частности, сейчас осуществляется подготовка больниц второй волны для больных уханьским коронавирусом COVID-19.

"Мы активно готовим больницы второй волны для больных коронавирусной болезнью, закупаем дополнительные аппараты ИВЛ", - рассказал он.

Кроме того, соответствующие поручения были отданы всем местным администрациям, чтобы стационарные источники обеспечения кислорода были возле практически каждой койки для пациентов с COVID-19.

"Также мы внедряем другие меры и проводим закупки медикаментов и средств индивидуальной защиты", - подытожил он.

Напомним, по состоянию на утро 26 августа в Украине лабораторно подтвердили 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки - 1670. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.