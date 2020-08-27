Пандемия коронавирус: треть детей в мире не смогла дистанционно учиться

По меньшей мере треть школьников в мире – 463 млн детей – не смогли получить доступ к дистанционному обучению во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Для большого количества детей образование полностью было нарушено в течение месяцев, что является чрезвычайной ситуацией в мире. Эти последствия можно ощутить в экономиках и обществах в последующие десятилетия", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

Отмечается, что всего из-за карантина проблемы с закрытием школ ощутили на себе около 1,5 млрд школьников - это отсутствие техники и инструментов на дому для дистанционного обучения, доступа к телевидению, радио и интернету.

Всего в отчете оценивали данные из 100 стран. Согласно им, больше всего пострадали школьники в странах Африки, южнее Сахары, где по меньшей мере половина всех учеников не может учиться удаленно.

Кроме этого, в ЮНИСЕФ призвали правительства стран сделать своим приоритетом безопасное возобновление работы школ. А если открытие невозможно, то в ООН рекомендуют применить механизм "компенсационного обучения" через потерянное учебное время.

В мире по состоянию на утро 25 августа зарегистрировано 24 336 287 случаев коронавирусной инфекции.