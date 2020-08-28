Коронавирус в мире: 830 тысяч больных стали жертвами болезни

В мире уже более 24 миллионов людей заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Больше всего больных в США, Индии и странах Южной Америки.

В мире по состоянию на утро 28 августа зарегистрировано 24 628 607 случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 046 634), Бразилии (3 764 493), Индии (3 387 500), России (975 576), ЮАР (618 286), Перу (621 997), Колумбии (582 022), Мексике (579 914), Испании (451 792), Чили (404 102),

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Всего в мире от коронавируса умерли 835 637 человека, выздоровели - 17 094 634. Число активных случаев на сейчас составляет почти 7 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии. За минувшие сутки скончались 6032 больных.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Так за минувшие сутки выявили еще 1 974 новых больных.

По распространению COVID-19 Украина находится на 28 месте в мировом списке.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.