Коронавирус не отступает: в Украине очередной антирекорд новых больных

В Украине лабораторно подтвердили 114 497 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
За минувшие сутки коронавирус побил очередной "рекорд" по суточной заболеваемости - выявили 2 438 новых больных.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.
Больше всего заражений в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Одесской (214) областях.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки, сегодня - на 110 человек больше.
Как сообщается, за минувшие сутки умерли 48 больных, выздоровело 866 человек. Всего с момента распространения болезни скончался 2 451 больной, заболели и излечились уже 55 083. На сегодняшний день число активных больных составляет 56 963.
Статистика заболеваемости по регионам:
Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);
Киев - 12 719 (251);
Черновицкая – 9855 (150);
Ровенская - 8921 (103);
Ивано-Франковская - 8861 (178);
Харьковская – 8444 (242);
Закарпатская - 7302 (77);
Одесская - 6751 (214);
Киевская - 5397 (92);
Тернопольская - 5478 (233);
Волынская - 5320 (52);
Винницкая - 3800 (84);
Житомирская - 3063 (65);
Хмельницкая - 2194 (92);
Днепропетровская - 2162 (67);
Черниговская - 1676 (58);
Запорожская - 1487 (33);
Черкасская – 1390 (72);
Сумская - 1361 (59);
Донецкая - 1318 (40);
Николаевская - 1077 (37);
Кировоградская - 790 (10);
Полтавская - 705 (10);
Херсонская - 374 (11);
Луганская - 274 (10).
Как сообщалось, по состоянию на утро 27 августа в Украине лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки - 1974. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек.
Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.
Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.