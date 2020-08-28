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Пятница, 28.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Коронавирус не отступает: в Украине очередной антирекорд новых больных

Коронавирус не отступает: в Украине очередной антирекорд новых больных
09:32 Сегодня Телеграф
По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.

В Украине лабораторно подтвердили 114 497 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус побил очередной "рекорд" по суточной заболеваемости - выявили 2 438 новых больных.

Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Совета национальной безопасности и обороны.

Статистика коронавируса на 28.08.2020

Больше всего заражений в Киеве (251), Харьковской (242), Тернопольской (233), Одесской (214) областях.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки, сегодня  - на 110 человек больше.

Как сообщается, за минувшие сутки умерли 48 больных, выздоровело 866 человек. Всего с момента распространения болезни скончался 2 451 больной, заболели и излечились уже 55 083. На сегодняшний день число активных больных составляет 56 963.

Статистика заболеваемости по регионам: 

Львовская область – 13 978 заболевших (215 за сутки);

Киев - 12 719 (251);

Черновицкая – 9855 (150);

Ровенская - 8921 (103);

Ивано-Франковская - 8861 (178);

Харьковская – 8444 (242);

Закарпатская - 7302 (77);

Одесская - 6751 (214);

Киевская - 5397 (92);

Тернопольская - 5478 (233);

Волынская - 5320 (52);

Винницкая - 3800 (84);

Житомирская - 3063 (65);

Хмельницкая - 2194 (92);

Днепропетровская - 2162 (67);

Черниговская - 1676 (58);

Запорожская - 1487 (33);

Черкасская – 1390 (72);

Сумская - 1361 (59);

Донецкая - 1318 (40);

Николаевская - 1077 (37);

Кировоградская - 790 (10);

Полтавская - 705 (10);

Херсонская - 374 (11);

Луганская - 274 (10).

Как сообщалось, по состоянию на утро 27 августа в Украине лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки - 1974. Прирост заболеваемости увеличился на 12 человек. 

Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят.

Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября. 

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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