Пандемия: от коронавируса умерли уже 850 тысяч человек

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

По состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 211 796), Бразилии (3 910 901), Индии (3 691 166), России (995 319), Перу (652 037), ЮАР (627 041), Колумбии (615 168), Мексике (599 560), Испании (462 858), Аргентина (417 735).

С начала пандемии от болезни скончались 854 775 человек, из них 4 047 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже почти 18 миллионов. Число активных случаев на сейчас составляет почти 7 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

По распространению COVID-19 Украина находится на 25 месте в мировом списке.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.