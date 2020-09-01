Скачать
Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения
В Украине пятый день подряд фиксируют более двух тысяч новых случаев заражения
Матч Динамо - АЗ могут перенести из Украины
Матч Динамо - АЗ могут перенести из Украины
1 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
1 сентября - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Пандемия: от коронавируса умерли уже 850 тысяч человек

Пандемия: от коронавируса умерли уже 850 тысяч человек
09:19 Сегодня Телеграф
Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

По состоянию на утро 1 сентября количество инфицированных коронавирусом превысило 25,6 миллионов. Только за последние сутки в мире подтвердили 239 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За числом зарегистрированных больных за сутки Украина на 15 позиции среди других стран.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Статистика коронавируса на 1.09.2020

Больше всего случаев болезни выявили в США (6 211 796), Бразилии (3 910 901), Индии (3 691 166), России (995 319), Перу (652 037), ЮАР (627 041), Колумбии (615 168), Мексике (599 560), Испании (462 858), Аргентина (417 735).

Статистика коронавируса на 1.09.2020

С начала пандемии от болезни скончались 854 775 человек, из них  4 047 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже почти 18 миллионов. Число активных случаев на сейчас составляет почти 7 миллионов, из них 1% или 61 тысяча находятся в тяжелом состоянии.

По распространению COVID-19 Украина находится на 25 месте в мировом списке.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Вероятно, его бы убили": Трамп вступился за подростка, застрелившего двух протестующих
02 "Засланные казачки": Фокин ответил своим критикам
03 Зеленский о дальнейших планах: Впереди еще очень много работы
04 Разумков о заявлениях Фокина: Бросаться такими высказываниями, по меньшей мере, опасно для государства
05 Манчестер Сити готовит презентацию Месси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Школьники возвращаются к учебе: что важно знать
Школьники возвращаются к учебе: что важно знать
Курс валют на сегодня: в Украине подорожали евро и доллар
Курс валют на сегодня: в Украине подорожали евро и доллар
Осень начнется с жары: какой будет погода в первые дни сентября
Осень начнется с жары: какой будет погода в первые дни сентября
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: сентябрь 2020 года
Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: сентябрь 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь