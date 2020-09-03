Пандемия: В мире резко возросло число новых случаев коронавируса

По состоянию на 2 сентября во мире зарегистрировали 285 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на утро 3 сентября во мире зафиксировано более 26 миллионов случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который мониторит ситуацию по заболеваемости коронавирусом в странах мира, а также данные центра Джона Хопкинса.

Как отмечается, всего из 26 177 603 случаев COVID-19 867347 - летальные, 18442307 человек выздоровели. 1% или 60 617 больных в мире находится в серьезном или критическом состоянии. Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

За прошедшие сутки в мире от COVID-19 умерло 6316 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (6290737), Бразилия (4001422), Индия (3848968) и Россия (1005000).

За ночь было зарегистрировано 7228 новых случаев, из них более 4,9 тысячи больных в Мексике. Также с начала новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерло 733 человека, наибольшее количество приходится на Мексику - 575.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 2 сентября, выявлены 2 495 новых случаев инфицирования коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии. 51 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 1 015 выздоровели. Сейчас болеет 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.