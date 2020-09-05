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"Диагностировано воспаление легких": Филарет заразился коронавирусом

"Диагностировано воспаление легких": Филарет заразился коронавирусом
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
У Почетного патриарха Филарета, ранее заразившегося коронавирусом, диагностировали воспаление легких.

Об этом сообщает пресс-служба патриарха Филарета в Фейсбуке.

"Состояние здоровья патриарха Филарета удовлетворительное. Диагностировано воспаление легких", - говорится в сообщении.

Ранее Филарет получил положительный результат теста на COVID-19.

"У Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, обнаружен положительный результат на COVID-19. В данный момент Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное", - сказано в сообщении пресс-службы.

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Напомним, в марте Филарет говорил, что пандемия коронавируса на земле призвана очистить планету, "как Бог сжег Содом и Гоморру".

По мнению Филарета, коронавирус стал наказанием за гомосексуальность.

"Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. И это причина коронавируса. Бог сжег Содом и Гоморру", — говорил он.

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Все по теме:

Филарет, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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