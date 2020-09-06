Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.

Уханьский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по миру. По состоянию на сегодняшнее утро было зафиксировано 26,7 млн случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни стали свыше 877 тыс. человек.

Такие данные приводит американский Университет Джона Хопкинса.

Отмечается, что число зараженных в мире составляет 26 739 782, умерло 877 438 человек, выздоровели 17 834 856.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Антирекордсмены COVID-19:

США - 6 243 850

Бразилия - 4 092 832

Индия - более 4 млн случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Однако также существует вероятность, что она будет готова до конца года.

В Мадриде с 7 сентября ужесточают ограничения на массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с COVID-19.