В Украине число госпитализаций с коронавирусом выросло в два раза

Число госпитализированных с коронавирусом пациентов приближается к восьми тысячам, хотя в июле их было не более 3,5 тысяч.

За месяц число госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло более чем в два раза. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас коронавирусная болезнь не сбавляет обороты, наоборот - мы видим, что постоянно растет число госпитализированных людей. Мы приближаемся к 8 тысячам людей, находящихся сейчас на госпитализации. По сравнению с июлем, это количество возросло более чем в два раза. В середине июля - их было 3,5 тысячи", - сообщил министр.

При этом он заявил, что Минздрав усиливает мощности медицинской системы с точки зрения предоставления помощи больным коронавирусом.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 174 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, при этом 379 человек выздоровели, 31 ранее заболевший умер. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 72 585 человек, что на 1 764 больше, чем днем ранее.

Напомним, общая летальность по стране составляет 2,08%. Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в Кировоградской области - 5,47%. Следом идут Закарпатская (3,34%) и Львовская (2,81%) области.

По состоянию на утро вторника, 8 сентября, в мире зафиксировали 27 489 198 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки в мире подтвердили 196 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки от осложнений болезни умерли 3708 человек.