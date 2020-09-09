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Среда, 09.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Ситуация с коронавирусом: США, Индия и Бразилия остаются в "лидерах" по числу инфицированных

Ситуация с коронавирусом: США, Индия и Бразилия остаются в "лидерах" по числу инфицированных
Обновлено 06:21 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 896 173.

В свою очередь, выздоровели 18 444 140 человека. Всего в мире 27 477 869 человек инфицировано.Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 326 510), Индия (4 280 422), Бразилия (4 162 073), Россия (1 032 354), Перу, Колумбия, Южная Африка, а также Мексика, Испания, Аргентина Чили, Иран и Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (189 637), Бразилии (127 464), Индии (72 775), Мексике (68 484), Великобритании (41 675), Италии, Франции и Перу.

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Отметим, что сайт Worldometers, который также отслеживает ситуацию с коронавирусом, приводит несколько другие цифры - 27 733 819 инфицированных и 901 836 скончавшихся от болезни. 

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Коронавирус, Covid-19.

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Телеграф
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